Оперират папа Лъв XIV заради белодробен възел

Папа Лъв XIV обяви, че ще се подложи на операция за отстраняване на възел в белия дроб, открит при скорошни медицински прегледи. Операцията е насрочена за първите дни на следващата седмица. Лъв XIV, на 71 години, заяви на италиански по време на обедното благословение, че възелът е открит на много ранен етап и е добре локализиран. Лекарите смятат, че е препоръчително да се намесят, и затова е взел решение да бъде опериран. Той благодари на вярващите за духовната им близост и се довери на молитвите им.

Говорителят на Ватикана Матео Бруни уточни, че възстановяването се очаква да отнеме около седмица. Очаква се папата да бъде лекуван в римската клиника „Джемели“, където има специален апартамент за папата.

Ватикана описва образуванието единствено като "локализиран възел на ранен етап" и не дава повече подробности за диагнозата. Според Американското онкологично дружество белодробният възел е малка аномална област, по-малка от 2,5 см, често откривана случайно на скенер, не само при скрининг за рак. Повечето възли не са злокачествени.

Новината е изненадваща, защото Лъв XIV, първият американски папа, избран през май 2025 г., се смята за сравнително млад за поста и в добро здраве. Играе тенис и води активен живот. Италианската министър-председателка Джорджа Мелони изрази подкрепата си и на италианското правителство към папата „в предстоящите дни“ и отбеляза, че спокойствието, с което е говорил за това, е обнадеждаващо. Предстои му голямо пътуване от 6 до 17 ноември до Уругвай, Аржентина и Перу. Не е ясно дали операцията и възстановяването ще повлияят на програмата, но той заяви, че планира да пътува.