Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Оперират папа Лъв XIV заради белодробен възел

Днес, 15:27
EPA/BGNES

Папа Лъв XIV обяви, че ще се подложи на операция за отстраняване на възел в белия дроб, открит при скорошни медицински прегледи. Операцията е насрочена за първите дни на следващата седмица. Лъв XIV, на 71 години, заяви на италиански по време на обедното благословение, че възелът е открит на много ранен етап и е добре локализиран. Лекарите смятат, че е препоръчително да се намесят, и затова е взел решение да бъде опериран. Той благодари на вярващите за духовната им близост и се довери на молитвите им.

Говорителят на Ватикана Матео Бруни уточни, че възстановяването се очаква да отнеме около седмица. Очаква се папата да бъде лекуван в римската клиника „Джемели“, където има специален апартамент за папата.

Ватикана описва образуванието единствено като "локализиран възел на ранен етап" и не дава повече подробности за диагнозата. Според Американското онкологично дружество белодробният възел е малка аномална област, по-малка от 2,5 см, често откривана случайно на скенер, не само при скрининг за рак. Повечето възли не са злокачествени.

Новината е изненадваща, защото Лъв XIV, първият американски папа, избран през май 2025 г., се смята за сравнително млад за поста и в добро здраве. Играе тенис и води активен живот. Италианската министър-председателка Джорджа Мелони изрази подкрепата си и на италианското правителство към папата „в предстоящите дни“ и отбеляза, че спокойствието, с което е говорил за това, е обнадеждаващо. Предстои му голямо пътуване от 6 до 17 ноември до Уругвай, Аржентина и Перу. Не е ясно дали операцията и възстановяването ще повлияят на програмата, но той заяви, че планира да пътува.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

700 000 души посрещнаха папата в Париж
26 Септ. 2026
Над 600 000 души се очакват на литургията на папа Лъв XIV в Париж
26 Септ. 2026
Вартоломей и Лъв XIV призоваха за общо честване на Великден
29 Ноем. 2025
Папата навърши 70 години
14 Септ. 2025
Тийнейджър бе обявен за светец от Ватикана
07 Септ. 2025
Папа Лъв XIV се появи на церемония с одежди от България
01 Юни 2025
Папата встъпи в длъжност пред 200 000 вярващи
18 Май 2025
Папата призова за освобождаването на арестувани журналисти по цял свят
12 Май 2025
Конклавът избра американец за папа
08 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки