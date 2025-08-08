Лукашенко нямало да се кандидатира пак за президент на Беларус

ЕПА/БГНЕС На 30 август Лукашенко ще навърши 71 години. Той управлява Беларус без прекъсване от 1994 г., вече над 30 години, което го прави най-дълго управляващият лидер без прекъсване в държавите от бившия СССР.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че не планира да се кандидатира за нов мандат, предаде ТАСС, цитирана от БТА. "Не, вече не планирам, вече не планирам", каза Лукашенко в интервю за американското сп. "Тайм", излъчено по телевизионния канал "Първи информационен".

Беларуският президент обаче отбеляза, че е по-млад от американския си колега Доналд Тръмп и също е в добра физическа форма. "Ще се старая да бъда по-силен от Тръмп", каза Лукашенко. Той добави, че не е искал да се кандидатира за президент и на предишните избори, но е трябвало да остане на власт, за да разсее слуховете, че ще избяга.

"Честно казано, за втори път в живота си бях готов да приключа с предишните избори, знаейки, че хората определено ще ме подкрепят и така нататък. Но те казаха: "Не, не сме готови". И беше поставен въпросът, че съм предател, че искам да избягам. Трябваше да остана." Лукашенко добави, че не вижда младия си син Николай в голямата политика и помоли да не го наричат негов наследник.

"Не, той не е наследник. Знаех, че ще ме попиташ за това", заяви той. "Не, не. Попитай го, можеш да го обидиш много с това", допълни той. Според Лукашенко синът му Николай е "донякъде опозиционно" настроен, макар че подкрепя действията му, "разбира се, разбира се от всичко".

Освен това Лукашенко призова американците да "раздвижат" своя президент Доналд Тръмп, за да може той на свой ред да подтикне украинския си колега Владимир Зеленски "поне към въздушно примирие".

"Нито аз, нито вие, нито [президентът на Русия Владимир] Путин, нито Тръмп, ние не сме вечни. Всичко ще се промени буквално в следващите две петгодишни, в следващите 10 години. Но нека решим проблема, изхождайки от днешните реалности. Ще се получи. Разбудете Тръмп. А той нека подтикне Зеленски поне към въздушно примирие", заяви беларуският президент.

Лукашенко определи своите отношения с китайския си колега Си Цзинпин като много стабилни и почти семейни.

"Нещо повече, знаете, че по-малкият ми син учи в Китай. С тях вече сме установили, знаете, семейни, може да се каже, отношения", подчерта той в интервюто си. "Имаме форма на общуване, когато моето семейство – аз и Коля – отиваме у дома му (на Си Цзинпин) и обсъждаме някои въпроси. И той е бил в дома ми. Отдавна сме установили топли приятелски отношения с тях", увери беларуският президент.