„Луфтханза“ спира полетите до Кипър до 6 март

Днес, 15:28
БГНЕС

„Луфтханза“ обяви, че няма да лети до кипърската столица Ларнака до 6 март. Подобно решение бе обявено още в понеделник, сега идва нов срок за спиране на обслужването по дестинацията. Причината е усложняването на военната ситуация в Близкия изток, по-специално - инцидентите с дронове край Кипър. До 6 март самолетите на германската компания няма да използват кипърското въздушно пространство.

Противоречиви са информациите дали кипърското въздушно пространство е отворено. Те са и в двете посоки. Други компании също отказват да летят,  десетки полети бяха отменени от и до международните летища в Ларнака и Пафос през последните дни. Тази сутрин самолет на Aegean за Ларнака е бил върнат в Атина, малко преди да кацне. Има съобщения и за други самолети, отклонени от кипърската столица, пренасочени са към летища в Гърция. В същото време има и кацнали от Кипър самолети.

