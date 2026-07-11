Лондон освободи двама от българите, шпионирали за Кремъл

Великобритания е освободила двама от българите, които бяха осъдени за шпионаж в полза на Кремъл миналата година. Иван Стоянов и Ваня Габерова са изтърпяли половината от присъдите си и са били депортирани в България, пише The Telegraph. Не е ясно какво се случва с тях у нас. Скандалът се разрази, защото за това не бяха уведомени набелязаните за техни жертви, след които и разследващият журналист Христо Грозев.

Иван Стоянов и Ваня Габерова бяха сред шестимата българи, осъдени на затвор миналата година за участието им в една от най-големите руски шпионски операции в днешно време. По поръчка на руското разузнаване, групата, ръководена от бившия шеф на Wirecard Ян Марсалек, е извършвала мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници.

Българите от групата бяха осъдени на различни срокове затвор през май миналата година. 33-годишният Стоянов, един от оперативните служители по наблюдението на клетката, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на пет години и три седмици затвор.

30-годишната Габерова, козметичка, работеща в северозападен Лондон, беше осъдена на шест години, осем месеца и три седмици затвор.

Бисер Джамбазов получи 10 г. и 2 месеца, Катрин Иванова - 9 г. и 8 месеца затвор, а Тихомир Иванчев - 8 г. Съдията съобщи, че осъдените ще изтърпят половината от присъдата си в английски затвор, след което ще бъдат депортирани от Обединеното кралство в България.

Сред набелязаните, но неуведомени за освобождаването им, беше Христо Грозев, разследващият журналист на Bellingcat, който разкри участието на Русия в отравянето с „Новичок“ на Сергей Скрипал и опита за убийство на лидера на руската опозиция Алексей Навални. Той е бил следен и дори е било обсъждано отвличането му.

Грозев коментира в "Туитър": „Току-що разбрах, че двама от шпионите, които миналата година получиха дълги присъди във Великобритания за шпиониране на мен и @Dobrokhotov и заговор за отвличането или дори убийството ни, са били освободени от Обединеното кралство, след като са излежили задължителната си половин присъда. Жалко, че никой не си беше направил труда да информира набелязаните за това.“

Крис Филп, министърът на вътрешните работи в сянка, заяви: „Това е пореден провал на това некомпетентно лейбъристко правителство. Очевидно те толкова малко се интересуват от жертвите на руските шпионски операции на наша земя, че дори не си правят труда да ги уведомят какво се случва в техния случай. Това правителство не може да се справи с преследването на китайски шпиони или китайското суперпосолство, а сега се оказва, че не може да се справи както трябва и с руските шпиони."

Засега няма коментар от британското правителство.