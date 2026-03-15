Лидерът на Иран може би е в Москва

Кувейтският вестник Al-Jarida, позовавайки се на източник, близък до ръководството на Иран, твърди, че е бил транспортиран в Русия с руски военен самолет, след като е бил ранен по време на ударите срещу Техеран на 28 февруари.

Според изданието в Москва му е била извършена операция, след което той преминава лечение на територията на една от резиденциите на Путин.

Здравословното състояние на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменеи е добро. Той напълно контролира ситуацията в Ислямската република, заяви министърът на външните работи Аббас Арагчи. Той подчерта, че „обстановката в Иран е стабилна и няма никакви раздори в държавните институции или армията“.

Хаменей обаче не се е появявал публично от началото на войната. По националната тв на Иран бе разпространена негова декларация, но той не е говорил. Имаше слухове, че той е в кома с ампутиран крайник, но Иран ги отрече, наричайки ги "западна пропаганда".