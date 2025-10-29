Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Либералите победиха неочаквано в Нидерландия

29 Окт. 2025Обновена

Партия "Демократи-66" ще е първа сила в новия парламент на Нидерландия, сочат първите данни от екзитпола след проведените извънредни парламентарни избори. Според резултатите, партията печели 27 от общо 150-местната Камарата на представителите (долната камара на парламента). Партията е прибавила цели 18 депутати в сравнение с предишните избори през ноември 2023 година, предава БТА.

На второ място е Партията на свободата с 25 депутати, следвана от Народната партия за свобода и демокрация - с 23, на четвърто място са "Зелени леви" - Партия на труда  - с 20 депутати. Партията "Християндемократически призив" ще има 19 депутати, според екзитпола.

Всички социологически проучвания в кампанията за предсрочните избори в Нидерландия сочеха за победител крайнодясната Партия на свободата на Герт Вилдерс, която спечели предишните избори. Едва вчера допитванията показаха, че петте партии, които днес са първите в новия парламент, са близо една до друга. 

D66 е реформистка социално-либерална политическа партия в Нидерландия. Името ѝ идва от годината на основаването ѝ – 1966 г. 

Партията се бори за премахване на Сената, въвеждане на задължителен (обвързващ) референдум, пряко избиране на министър-председатели и кметове. D66 е известна със своята културно-либерална позиция, подкрепяйки реформи като легализирането на евтаназията, еднополовите бракове и проституцията в миналото. 

Лидер на D66 и вероятно следващ премиер на страната е Роб Йетен. Йетен ще бъде първия открит хомосексуален премиер на Нидерландия, той възнамерява да сключи брак с приятеля си - аржентинския хокеист Николас Кинан.  

По време на кампанията Йетен заяви, че ще построи 10 града като част от плана си за справяне с кризата с липсата на 400 000 жилища. 

На последните парламентарни избори през ноември 2023 г. партията на Вилдерс (PVV) победи категорично като спечели 37 места от общо 150 в Камарата на представителите (долната камара на парламента), превръщайки се в най-голямата партия. Голяма изненада беше и силният резултат на новата центристка партия "Нов обществен договор" (NSC), водена от бившия християндемократ Питер Омзигт, която получи 20 места.

Партията на бившия министър-председател Марк Рюте (VVD), сега шеф на НАТО, която управляваше дълги години, отбеляза значителен спад, получавайки 24 места. 

След месеци на преговори, четирите партии – PVV (37), NSC (20), VVD (24) и BBB (7) – успяха да постигнат програмно споразумение през лятото на 2024 г. Беше сформирано необичайно програмно правителство, оглавено от технократа Дик Схоф. Вилдерс остана лидер на парламентарната група на PVV, а не стана министър-председател, за да бъде приет компромисът от другите партньори. 

На 3 юни 2025 г., Партията на свободата (PVV) на Герт Вилдерс, най-големият коалиционен партньор, изтегли подкрепата си от правителството.

Причината за краха на правителството бе несъгласието на партньорите с радикалния план от 10 точки за драстично намаляване на миграцията, включително: спиране на всички молби за убежище, използване на армията по сухопътните граници, депортиране на двойни граждани, осъдени за престъпления. 

След напускането на PVV, правителството остана без мнозинство, което принуди министър-председателя Дик Схоф да подаде оставка. През август т.г. министърът на външните работи Каспар Велдкамп (от NSC) също подаде оставка - този път заради разногласия с коалиционните партньори по отношение на санкциите срещу Израел заради войната в Газа.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Нидерландия, Герт Вилдерс

Още новини по темата

Герт Вилдерс взриви коалицията в Нидерландия
03 Юни 2025

Нидерландците летят от Белгия и Германия заради по-евтини билети
18 Яну. 2025

Нидерландия започна засилен контрол по сухопътните си граници
09 Дек. 2024

Нидерландия призова ЕС да спре безвизовия режим с Грузия
06 Дек. 2024

FT: Австрия сваля ветото за Шенген, но Нидерландия може да спре процеса
20 Ноем. 2024

Работещи в Нидерландия българи са пратили у нас €123 млн. само за три месеца
18 Ноем. 2024

Нидерландия въвежда контрол по сухопътните си граници от 9 декември
11 Ноем. 2024

Все повече студенти избират Италия, Белгия и Испания

08 Окт. 2024

Българин от банда за убийства е арестуван по искане на Нидерландия
08 Окт. 2024

Летището в Айндховен вече приема самолети
28 Авг. 2024

Нидерландия показа, че възходът на крайната десница може да спре
07 Юни 2024

Бивш разузнавач ще бъде премиер на Нидерландия
28 Май 2024

Нидерландия разследва 2000 български измами със социални помощи

17 Апр. 2024

Крайнодесният Вилдерс се отказа да е премиер на Нидерландия
14 Март 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте