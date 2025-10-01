Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Израел задържа флотилията на Грета Тунберг

Днес, 04:41
Грета Тунберг успя да се включи онлайн малко преди израелските ВМС да атакуват флотилията
Грета Тунберг успя да се включи онлайн малко преди израелските ВМС да атакуват флотилията

Военноморските сили на Израел стартираха операция по прихващане на т.нар флотилията "Сумуд" - мисията, в която участва Грета Тунберг. Шведската активистка е задържана, тя и "нейните приятели" са невредими и се намират в безопасност, съобщи външно министерство на Израел.

Флотилията от 47 кораба и повече от 500 активисти, се опитваше да пробие морската блокада и да достави хуманитарна помощ в Ивицата Газа. Преди атаката Грета Тунберг записа видеопослание, в което обясни, че скоро ще бъде заловена. След това флотилията бе атакувана от 20 военни кораба от израелския флот и връзката с нея бе загубена. 

Израелският флот предупреди, че флотилията "Сумуд" навлиза във военната зона и нарушава законната блокада. 

Израел обвини флотилията в подкрепа на "Хамас". По-рано дори бе съобщено, че активистите могат да бъдат изпратени в затвори с режим за терористите, а корабите, влизащи в състава на "флотилията на свободата", да бъдат конфискувани.

По-късно представители на флотилията съобщиха, че израелските военноморски сили проявяват срещу нейни плавателни съдове "активна агресия". "Плавателният съд "Флорида" бе блъснат нарочно във водата. "Юлара", "Метеке" и други съдове бяха обстрелвани с водни оръдия", написаха от флотилията "Сумуд" в приложението "Телеграм". Всички пътници на борда са невредими, се поясни в публикацията.

Флотилията "Сумуд" (ṣumūd е арабска дума, която означава "непоколебимост" или "устойчивост/издръжливост") е най-голямата гражданска хуманитарна флотилия, организирана някога. Корабите във флотилията тръгнаха от различни точки - Италия, Испания, Тунис, в тях има активисти, лекари, хуманитаристи от 44 държави от всички континенти.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Грета Тунберг

Още новини по темата

Израел депортира Грета Тунберг
10 Юни 2025

Израел отклони яхтата с Грета Тунберг, която пътуваше към Газа
09 Юни 2025

Израел нареди на армията да спре кораба на Грета Тунберг към Газа
08 Юни 2025

Екоактивистката Грета Тунберг е в България
20 Окт. 2024

Грета Тунберг беше арестувана в Хага
06 Апр. 2024

Грета Тунберг бе осъдена на глоба за нерегламентиран протест
24 Юли 2023

Германската полиция задържа Грета Тунберг
17 Яну. 2023

Грета Тунберг обвини участниците в COP26 в лицемерие
02 Ноем. 2021

Нарекоха нов вид безгръбначно на Грета Тунберг
06 Март 2021

Тръмп, Навални и Грета Тунберг са номинирани за Нобел за мир
01 Март 2021

Грета Тунберг се върна с радост в училище
25 Авг. 2020

Грета Тунберг ще се кара в Европарламента за климатичния закон
04 Март 2020

Майката на Грета Тунберг описа трудното детство на дъщеря си
23 Февр. 2020

Би Би Си прави документален сериал за Грета Тунберг
10 Февр. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар