Израел задържа флотилията на Грета Тунберг

Грета Тунберг успя да се включи онлайн малко преди израелските ВМС да атакуват флотилията

Военноморските сили на Израел стартираха операция по прихващане на т.нар флотилията "Сумуд" - мисията, в която участва Грета Тунберг. Шведската активистка е задържана, тя и "нейните приятели" са невредими и се намират в безопасност, съобщи външно министерство на Израел.

Флотилията от 47 кораба и повече от 500 активисти, се опитваше да пробие морската блокада и да достави хуманитарна помощ в Ивицата Газа. Преди атаката Грета Тунберг записа видеопослание, в което обясни, че скоро ще бъде заловена. След това флотилията бе атакувана от 20 военни кораба от израелския флот и връзката с нея бе загубена.

Израелският флот предупреди, че флотилията "Сумуд" навлиза във военната зона и нарушава законната блокада.

Израел обвини флотилията в подкрепа на "Хамас". По-рано дори бе съобщено, че активистите могат да бъдат изпратени в затвори с режим за терористите, а корабите, влизащи в състава на "флотилията на свободата", да бъдат конфискувани.

По-късно представители на флотилията съобщиха, че израелските военноморски сили проявяват срещу нейни плавателни съдове "активна агресия". "Плавателният съд "Флорида" бе блъснат нарочно във водата. "Юлара", "Метеке" и други съдове бяха обстрелвани с водни оръдия", написаха от флотилията "Сумуд" в приложението "Телеграм". Всички пътници на борда са невредими, се поясни в публикацията.

Флотилията "Сумуд" (ṣumūd е арабска дума, която означава "непоколебимост" или "устойчивост/издръжливост") е най-голямата гражданска хуманитарна флотилия, организирана някога. Корабите във флотилията тръгнаха от различни точки - Италия, Испания, Тунис, в тях има активисти, лекари, хуманитаристи от 44 държави от всички континенти.