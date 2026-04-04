Италианските власти арестуваха бос на Камората

Роберто Мацарела е известен с участието си във фалшифицирането на банкноти в Неапол

04 Апр. 2026
Роберто Мацарела
EЕПА/БГНЕС
Роберто Мацарела

Лидер на клан на италианската мафия, обвинен в убийство и издирван от повече от година, бе арестуван през изтеклата нощ на Амалфийското крайбрежие в Италия, съобщи полицията на страната, цитирана от Франс прес и БТА. 

Роберто Мацарела, шеф на клана Мацарела на неаполитанската мафия Камора, бе арестуван в южния крайморски град Виетри сул Маре, според изявление на карабинерите.

Четирсет и осемгодишният мъж „беше открит в луксозна вила на Амалфийското крайбрежие и не оказа съпротива при ареста. Той бе заедно със съпругата и двете си деца“, се казва още в изявлението.

Мацарела, който „беше в списъка на Министерството на вътрешните работи с най-опасните бегълци“, бе издирван от 28 януари 2025 г., когато избегна арест по подозрение в умишлено убийство.

Мафиотският клан Мацарела е известен с участието си във фалшифицирането на банкноти в Неапол, смятан за столицата на фалшивите пари.

Миналия месец италианската полиция арестува 16 души, свързани с този клан, по обвинения в киберизмами.

Ключови думи:

Камора, италианска мафия

