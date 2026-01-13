Италия осъди на общо 500 г. десетки мафиоти в процеса "Хидра"

Десетки мафиоти от трите основни италиански организирани престъпни групировки бяха осъдени за обединение с цел трафик на наркотици, изнудване, измами и множество финансови престъпления в най-богатия регион на страната - Ломбардия.

Така нареченият „макси процес“, който започна през май, бе срещу обвиняеми, свързани с калабрийската Ндрангета, сицилианската Коза Ностра и неаполитанската Камора. Всички те са обвинени в организиране на това, което прокурорите нарекоха "доходоносен консорциум“ в Ломбардия. Съдът в Милано осъди 62 обвиняеми по бърза процедура на общо 500 години затвор - 23-ма на максималните 16 г. и други 39 на различни срокове. Освен това постанови, че още 45 души ще бъдат изправени пред пълен съдебен процес.

Процесът, наречен „Хидра“ - препратка към митологичното многоглаво чудовище, е един от най-големите, свързани с делата на италианските мафиоти. Ндрангета и в по-малка степен Коза Ностра и Камора са успели да се инфилтрират в богатата икономика на Северна Италия - чрез притежание на недвижими имоти, контрол върху строителни проекти или инвестиране в хотели, ресторанти или други бизнеси с големи парични приходи.

Прокуратурата в Милано твърди, че трите групи са се споразумели да работят заедно в рядък съюз за серия от престъпления - от изнудване и трафик на наркотици до пране на пари и злоупотреба с италианската схема за данъчни облекчения „супербонус“ - за енергийно ефективни строителни работи.

"Те са комбинирали традиционната престъпност с финансова престъпност, където мафиотската структура трябва да се адаптира към основната социална и икономическа реалност, за да извършва дейност. Милано е станал среда, превзета от мафия, не по-малко от Калабрия - заяви прокурор Алесандра Черети. - Не че мафиотите са променили лицето си и са станали предприемачи. Не, те все още са мафиоти, просто правят и двете. Правят едното, защото знаят как да го правят – наркотици, изнудване, събиране на дългове – но също така умело се потапят в миланската реалност изстисквайки свободния пазар, преминавайки от фалшиви фактури към неправомерни данъчни възстановявания на фиктивни кредити, за да стигнат до измами със 110% супербонус."

Processo Hydra a Milano, 5 secoli di carcere a 62 imputati: «Affiliati di 3 mafie uniti per fare affari in città. Lombardia come la Calabria» https://t.co/7FsNgWymcP — Corriere della Sera (@Corriere) 12 януари 2026 г.

В серия от общо 21 срещи в района на Милано и Варезе през 2020 и 2021 г., документирани по време на процеса, членове на трите мафиотски структури са се споразумели къде да съсредоточат съвместни усилия, включително спечелване на договори за услуги за почистване или обществени паркинги.

„Без да стреляме, видяхте ли как всичко се промени?“, казва Джанкарло Вестити на друг мафиот в прихванат телефонен разговор, разкрит от прокурорите по време на процеса. Вестити е представител на сем.Сенезе от Камората, което е активно в Рим.

Делото разкри и връзки между операциите в Ломбардия и сицилианския клан на бившия бос Матео Месина Денаро, който почина през 2023 г. след 30 години укриване. Сред обвиняемите бе и Джузепе Фиданцати, син на боса на Коза Ностра - Гаетано Фиданцати, починал през 2013 г.

Делото се проведе в съдебна зала в затвора „Опера“ в Милано, където сигурността беше засилена поради смъртни заплахи срещу прокурорите, чиято полицейска защита беше засилена.

Първоначално делото се забатачи, когато през 2023 г. съдия по предварително разследване отхвърли повечето от исканията на прокуратурата за заповеди за арест, защото доказателствата за тройна мафиотска организация били оскъдни. В крайна сметка най-висшият съд на Италия се съгласи с прокурорите при обжалването.