Хегсет: Опасни идеологии влизат през плажовете на България, Гърция, Италия

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет предупреди, че Европа е изправена пред "нашествие" на опасни идеологии, пристигащи по море, като свърза имиграцията с наследството от десанта в Нормандия, говорейки на церемония във Франция за годишнината от събитието, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Рубио: България беше много полезна във войната срещу Иран Държавният секретар на САЩ Марко Рубио открои България сред държавите от НАТО, които са били много полезни на Вашингтон по време на войната с Иран.

Неговите думи отразяват критиките, често отправяни от администрацията на президента Доналд Тръмп по отношение на Европа – регион, за който Вашингтон твърди, че е възпрепятстван от слаба отбрана, неспособност да се справи с имиграцията, ненужната бюрокрация и "цензурирането" на крайнодесните и националистическите гласове, за да ги държи далеч от властта, посочва Ройтерс.

"За съжаление, днес различни европейски плажове са превзети от различни, опасни идеологии. На плажовете в Испания, Италия, Гърция и България пристигат лодки и хора“, каза Хегсет в реч на Американското гробище в Нормандия в Колвил сюр Мер.

"Кога европейските столици ще направят нещо по отношение на тази инвазия или вече е твърде късно? Моля се да не е така и вярвам, че не е“, каза американският министър.

Хегсет говори на честванията на 82-рата годишнина от десанта на съюзниците в Нормандия, когато американските и съюзническите сили прекосяват Ламанша, за да започнат освобождението на Западна Европа от нацистката окупация. Американски официални лица, включително Тръмп, както и вицепрезидентът Джей Ди Ванс който направи това и вчера, често критикуват европейските страни за това, че не успяват да контролират имиграцията.

Радев е разговарял с Тръмп за военните самолети на летището в София Премиерът Румен Радев е провел вчера разговор с американския президент Доналд Тръмп и с военния министър на САЩ Пийт Хегсет. Поводът са били американските военни самолети, които в момента са на летище "Васил Левски" в София и по договорка трябва да бъдат там до края на май.

Документ за Националната стратегия за сигурност на САЩ, публикуван миналата година, предупреди, че Европа е изправена пред "цивилизационно заличаване" и трябва да коригира курса си, ако иска да остане надежден съюзник на САЩ. Този документ – както и други коментари на висши служители на Тръмп – обърнаха следвоенните предположения за близките отношения на Европа с най-силния й съюзник и насочиха вниманието в европейските столици към спешната нужда от диверсификация и намаляване на зависимостта от американските технологии и отбрана, посочва Ройтерс.