Гръцките фермери вдигнаха блокадата на ГКПП "Кулата"

Гръцките фермери вдигнаха снощи блокадата на ГКПП "Кулата-Промахон" и на "Илинден-Ексохи". Възстановено е пропускането на товарни автомобили и в двете посоки, съобщи Главна дирекция "Гранична полиция". Преустановено е обаче пропускането през граничен преход „Капитан Петко войвода – Орменио“ от гръцка страна на тежкотоварни автомобили и в двете посоки, показва информация към 6:00 ч. тази сутрин.

Протестите в южната съседка избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания. Вчера вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов изпрати писмо до комисаря по устойчив транспорт и туризъм на Европейската комисия Апостолос Дзидзикостас във връзка с усложнената обстановка на граничните пунктове между България и Гърция, като поиска мерки да се освободи движението.

По границата с Турция трафикът е изключително интензивен на граничния пункт „Капитан Андреево“, както и на „Лесово“ на изход за товарни автомобили, информираха още българските гранични власти.

Трафикът е интензивен на граничен пункт „Калотина“ на изход за товарни автомобили на границата със Сърбия.

На границите с Румъния и Република Северна Македония трафикът е нормален, става ясно от справката на "Гранична полиция".