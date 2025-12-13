Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гръцките фермери вдигнаха блокадата на ГКПП "Кулата"

Спрени са обаче камионите през ГКПП "Кап. Петко Войвода"

Днес, 09:25
Гръцки фермери на шествие в Солун вчера.
ЕПА/БГНЕС
Гръцки фермери на шествие в Солун вчера.

Гръцките фермери вдигнаха снощи блокадата на ГКПП "Кулата-Промахон" и на "Илинден-Ексохи". Възстановено е пропускането на товарни автомобили и в двете посоки, съобщи Главна дирекция "Гранична полиция". Преустановено е обаче пропускането през граничен преход „Капитан Петко войвода – Орменио“ от гръцка страна на тежкотоварни автомобили и в двете посоки, показва информация към 6:00 ч. тази сутрин.

Протестите в южната съседка избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания. Вчера вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов изпрати писмо до комисаря по устойчив транспорт и туризъм на Европейската комисия Апостолос Дзидзикостас във връзка с усложнената обстановка на граничните пунктове между България и Гърция, като поиска мерки да се освободи движението.

По границата с Турция трафикът е изключително интензивен на граничния пункт „Капитан Андреево“, както и на „Лесово“ на изход за товарни автомобили, информираха още българските гранични власти. 

Трафикът е интензивен на граничен пункт „Калотина“ на изход за товарни автомобили на границата със Сърбия.

На границите с Румъния и Република Северна Македония трафикът е нормален, става ясно от справката на "Гранична полиция".

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ГКПП Кулата

Още новини по темата

Блокадата на "Кулата-Промахон" засегна и колите за България
06 Дек. 2025

Гръцките фермери блокираха ГКПП "Кулата"
03 Дек. 2025

АПИ променя начина на движение към Кулата
30 Апр. 2025

Гърция обеща по-бързо преминаване на границата с България
10 Ноем. 2024

Главчев ще бори опашките на "Кулата" с по-бавно каране по магистралата
29 Юли 2024

Километрични опашки се извиха за влизане в Гърция
24 Май 2024

На ГКПП Кулата се изви опашка заради липса на ток
22 Авг. 2022

Гърция забранява влизането на чужденци през "Кулата" нощем
28 Окт. 2020

Търговци и превозвачи протестират на ГКПП Кулата
02 Септ. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?