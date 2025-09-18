Франция е в очакване на мащабни стачки и блокади

Франция е изправена пред сериозни обществени сътресения днес, в рамките на обявения от синдикатите "ден на гнева" срещу икономическата политика на президента Еманюел Макрон. Очакват се мащабни стачки, транспортни блокади и демонстрации в цялата страна, а властите предупреждават за риск от саботажи и сблъсъци с радикални групи, предава БГНЕС, като се позовава на АФП. Очаква се между 600 000 и 900 000 души да се включат в демонстрациите.

Въпреки обещанията за промяна от новия премиер Себастиен Льокорню, недоволството не стихва. Проектобюджетът на предшественика му Франсоа Байру, предвиждащ икономии за 44 милиарда евро, включително премахване на два официални празника, остава ябълка на раздора. Обещаната отмяна на пожизнените привилегии за премиери също не успя да върне доверието на синдикатите.

Според организаторите стачните действия ще засегнат ключови сектори: около една трета от учителите ще се включат в протестите, девет от десет аптеки ще бъдат затворени, а парижкото метро ще работи нормално само по трите автоматизирани линии.

Министърът на вътрешните работи Бруно Ретайо определи мобилизацията като "много, много силна" и обяви, че над 80 000 полицаи и жандармеристи ще бъдат разположени в страната, подкрепени от дронове, водни оръдия и бронирани машини.

В Париж се очакват особено напрегнати сцени. Полицията предупреди търговците в центъра да затворят обектите си и да защитят витрините си, заради опасения, че крайнолеви групи може да се опитат да се внедрят в шествията и да предизвикат безредици.

Макрон, който има година и половина до края на мандата си, се сблъсква с най-ниските нива на одобрение досега. Въпреки смяната на правителството, синдикатите са категорични: гневът остава, а възможността за отмяна на спорната пенсионна реформа е "заключена в Елисейския дворец", по думите на лидера CGT (един от големите синдикати във Франция) Софи Бине.

Очаква се високоскоростните влакове да се движат по разписание, а въздушният трафик да бъде слабо засегнат, след като авиодиспечерите отложиха планираната стачка. Те обаче предупредиха за три дни протестни действия в началото на октомври.