Дронове преследвали самолета на Зеленски

Днес, 07:17
Четири неидентифицирани военни дрона са преследвали самолета на украинския президент Володимир Зеленски при кацането му в Дъблин, съобщи "Индипендънт". 
Инцидентът се е случил по време на посещението на Зеленски в Ирландия на 1 декември. Според изданието, дроновете са излетели от североизточната част на ирландската столица и са се насочили към траекторията на полета на украинския президент в нарушение на забранената за полети над зоната. 
След летището дроновете са обиколили патрулен кораб на ирландския флот, разположен за охрана, а след това за изчезнали от радарите. 
Разследването засега не е установило дали дроновете са излетели от сушата или от кораб. Не е ясно и накъде са поели.
Ирландските служби за сигурност заявиха само, че дроновете са големи военни устройства и че инцидентът може да се счита за хибридна атака.
Инцидентът в Дъблин се случва след седмици на сигнали за неидентифицирани дронове в цяла Западна Европа. Летища в Германия, Франция, Дания, Белгия, Норвегия и Швеция бяха затворени през последните месеци заради безпилотни самолети. 
Инцидентът не е първият, който засяга европейските лидери, докато пътуват по въздух. В един от тези инциденти бе замесено и името на България - това се случи докато самолет с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен кацна в Пловдив. Българските власти първоначално подозираха руска намеса, а НАТО заяви, че работи "ден и нощ", за да предотврати по-нататъшно заглушаване на сигналите. Впоследствие се оказа, че не е имало смущения. 

