Доскорошният украински военен министър Федоров стана съветник на италианското МО

Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров е приел длъжността съветник по иновации в Министерството на отбраната на Италия, предаде „Ройтерс, цитирана от БТА..

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето разкри предложението след уволнението на Федоров от украинския президент Володмир Зеленски през юли и го похвали като движеща сила зад военните иновации, които са помогнали на Украйна да си възвърне инициативата във войната срещу Русия.

„Затова се радвам, че Михайло Федоров прие да предложи услугите си като съветник по иновации в отбраната“, заяви Крозето в X.

35-годишният Федоров бе уволнен шест месеца след назначаването си, след като инициира реформи в областта на обществените поръчки и мобилизацията, които го поставиха в конфликт с военните елити в Украйна.Федоров благодари на Крозето за „личната му подкрепа“ и за предложението да бъде негов съветник.

„В тази роля ще подпомагам Италия при въвеждането на съвременни военни технологии, укрепването на отбранителния ѝ сектор и адаптирането към възникващите глобални предизвикателства в областта на сигурността“, написа Федоров в X.