Ципрас се връща на сцената в Гърция с ЕЛАС

Бившият премиер на Гърция Алексис Ципрас се завърна на политическата сцена като обяви старта на новата си политическа формация - „ЕЛАС: Гръцко ляво обединение“.

Ципрас, който бе лидер на СИРИЗА до 2023 г., обяви старта на ЕЛАС от Тисио - един от най-старите, живописни и бохемски квартали в историческия център на Атина, на фона на Партенона.

В емоционална реч, Ципрас обяви, че половин век след Меταπολίτευση (Възстановяването на демокрацията), Гърция все повече изостава и се отклонява от това, което се нарича европейско право. Ципрас говори за "подслушвания, корупцията, катастрофата в Темпи, презрението към правовата държава, манипулирането на институциите и правосъдието, международното унижение с ОΠΕΚΕΠΕ (гръцката агенция за земеделски плащания) и превръщането на Гърция в редовен клиент на европейските съдилища."

"16 години след фалита ни отново ни управляват същите тези, които ни потопиха. И те не са се разкаяли. Управляват със същия манталитет и рецепти, които ни доведоха до катастрофата", заяви Ципрас. "Спекулата и корупцията са правилото за забогатяване и власт в днешна Гърция. Справедливостта и честността са подложени на гонение", каза Ципрас.

Бившият премиер обяви, че отправя апел за единен фронт към левите хора в Гърция - към социалистите, социалдемократите и зелените, към ПАСОК и СИРИЗА.



Още от речта на Ципрас: