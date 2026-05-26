Ципрас се връща на сцената в Гърция с ЕЛАС

Бившият премиер на Гърция Алексис Ципрас се завърна на политическата сцена като обяви старта на новата си политическа формация - „ЕЛАС: Гръцко ляво обединение“.
Ципрас, който бе лидер на СИРИЗА до 2023 г., обяви старта на ЕЛАС от Тисио - един от най-старите, живописни и бохемски квартали в историческия център на Атина, на фона на Партенона.
В емоционална реч, Ципрас обяви, че половин век след Меταπολίτευση (Възстановяването на демокрацията), Гърция все повече изостава и се отклонява от това, което се нарича европейско право. Ципрас говори за "подслушвания, корупцията, катастрофата в Темпи, презрението към правовата държава, манипулирането на институциите и правосъдието, международното унижение с ОΠΕΚΕΠΕ (гръцката агенция за земеделски плащания) и превръщането на Гърция в редовен клиент на европейските съдилища."
"16 години след фалита ни отново ни управляват същите тези, които ни потопиха. И те не са се разкаяли. Управляват със същия манталитет и рецепти, които ни доведоха до катастрофата", заяви Ципрас. "Спекулата и корупцията са правилото за забогатяване и власт в днешна Гърция. Справедливостта и честността са подложени на гонение", каза Ципрас.
Бившият премиер обяви, че отправя апел за единен фронт към левите хора в Гърция - към социалистите, социалдемократите и зелените, към ПАСОК и СИРИЗА.
Още от речта на Ципрас:
"С тези хора разговарях през изминалия период във всяко кътче на Гърция. Вслушах се в тревогите на тези хора.
Това е Янис, на 32 години, изследовател с магистърска степен, който все още живее с родителите си в детската си стая и се готви да замине окончателно в чужбина.
София, учителка в провинцията, която е принудена да плаща по-голямата част от заплатата си за наем и пътувания.
Г-н Димитрис, който след четиридесет години труд брои пенсията си, преди да отиде в супермаркета.
Катеринα с две дипломи, която сменя работи и договори, без никога да чувства, че може да планира живота си.
Εлени, работеща в туризма, която работи цели лета без работно време и без да знае дали през зимата ще има работа.
Стефанос, който цял живот се е грижил за животните в селото си, но днес мисли да се откаже, защото се пита дали ще успее да запази стадото и мястото си живи."