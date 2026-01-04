Медия без
Британски и френски самолети удариха обект на ИДИЛ в Сирия

Днес, 11:40
Палмира, Сирия
Pixabay
Палмира, Сирия

Британски и френски военни самолети нанесоха въздушни удари в централната част на Сирия - на север от историческия град Палмира, по предполагаем подземен обект на групировката "Ислямска държава". Смята се, че в бункерите се съхраняват оръжия и експлозиви, съобщи в изявление британското Министерство на отбраната, цитирано от Асошиейтед прес.

Според изявлението на британското министерство Кралските военновъздушни сили са използвали изтребители "Тайфун" (Typhoon FGR4), подкрепени от самолет цистерна за презареждане във въздуха "Вояджър" (Voyager). Въздушният удар е бил извършен съвместно с френски военни самолети. Британските военновъздушни сили са използвали при атаката управляеми авиационни бомби "Пейвуей" (Paveway IV), за да ударят редица подземни тунели за достъп до съоръжението, се казва още в изявлението, в което се добавя, че макар и в момента да се извършва подробна оценка, първоначалните данни сочат, че "целта е била поразена успешно". "Тази акция показва лидерството на Великобритания и решимостта ни да застанем рамо до рамо с нашите съюзници, за да пресечем всякакво възраждане" на "Ислямска държава" и нейните "свързани с насилие идеологии" в Близкия изток", заяви британският министър на отбраната Джон Хийли. Сирийското правителство не е коментирало още въздушните удари. Сирия се присъедини към коалицията срещу "Ислямска държава" в края на миналата година, отбелязва АП.

Ключови думи:

Сирия, ИДИЛ

