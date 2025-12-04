Беларуски евреин оглави Мосад

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху утвърди Роман Хофман като нов директор на Мосад, съобщи "Джерусалем пост".

Канцеларията на премиера вече потвърди решението.

Гофман е роден в Мозир, Беларусия през 1976 г. В началото на 90-те семейството му се репатрира в Израел. През 1995 г. той постъпва в армията — и, съдейки по днешното назначение, е изградил кариерата си повече от успешно.

Очаква се Хофман да смени настоящия ръководител на разузнавателната служба Давид Барнеа през юни 2026 година.

През 2019 г. му е присвоено званието бригаден генерал, а впоследствие — през 2024 г. — званието генерал-майор. По време на терористичната атака на 7 октомври 2023 г. е ранен. По-късно е назначен за военен секретар на министър-председателя на Израел.