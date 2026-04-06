Астронавтите на "Орион" поставиха нов рекорд

Четиримата астронавти, които летят около Луната с капсулата "Орион" - командирът Рийд Уайзман, пилотът Виктор Глоувър, специалистите на мисията Кристина Кок и Джереми Хенсън, от днес са хората, които са били най-далеч от Земята.

Досегашният рекорд за най-голямо разстояние от Земята принадлежеше на екипажа на Apollo 13 - Джим Ловел, Фред Хейз и Джак Суайгърт, които на 15 април 1970 г. достигнаха на разстояние 400 171 км от Земята. Тогава те трябваше да кацнат на Луната, но заради авария на борда преминаха край спътника по „траектория на свободно завръщане“. Луната по това време се намираше близо до най-отдалечената точка от своята орбита (апогей), което изтласка кораба на рекордна дистанция от дома.

Днес мисията Artemis II (Артемида 2) постави нов световен рекорд, защото преминава по хибридна траектория за свободно завръщане - корабът ще прелети на около 7400 км зад обратната страна на Луната, докато преди 56 г. "Аполо" лети на 100 км над Луната. Тази позиция, съчетана с текущата позиция на Луната, позволява на екипажа да надмине рекорда на Apollo 13 с около 2100 – 2500 км.

Кристина Кок и Джереми Хенсън също влизат в историята по специфичен начин: Кристина е първата жена, а Джереми – първият не-американец (канадец), които напускат ниската земна орбита и достигат толкова далеч в космоса.