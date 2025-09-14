Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Новата учебна година започва за 716 000 деца

Първокласниците през 2025/26 г. са 55 000

Днес, 07:11
Първолаците т.г. за около 55 000.
Илияна Димитрова
Първолаците т.г. за около 55 000.

Над 2300 училища в страната отварят днес врати, за да посрещнат новата 2025/26 учебна година.

За първи път училищният праг ще прекрачат над 55 000 първокласници. А общият брой на учениците от първи до дванадесети клас е 716 000.

Денят е празничен и за 95 500 педагогически специалисти, които работят в детските градини и в училищата. 74 000 от тях са в училищата, а около 20 000 - в детските градини.

Новата учебна година започна на 1 септември и в 405 български неделни училища в 43 държави на 6 континента.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открие новата учебна година в две училища. В 9:30 ч. той ще посети 119. СУ "Академик Михаил Арнаудов" в столичния квартал Изток, а след това от 10:30 часа ще бъде гост на 200. ОУ "Отец Паисий" в село Лозен. По-късно през деня, от 14:30 часа, министърът ще участва в работна среща в СУ "Найден Геров" в кв. "Столипиново" в Пловдив, където ще разговаря с екипите по Механизма за обхват на децата в образователната система, които работят към училището. 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Нова учебна година

Още новини по темата

Образованието през 2025/26 г. - нещо старо, нещо ново и нещо неочаквано

09 Септ. 2025

Новата учебна година започна за 720 000 ученици и 92 000 учители
16 Септ. 2024

Новата учебна година идва с промени в изпити, програми и ваканции
16 Септ. 2024

Какво ново за учениците през новата учебна година
14 Септ. 2022

"Направи ми пица" и още свежи идеи за първите училищни дни
15 Септ. 2021

МОН препоръчва стъпаловидно откриване на учебната година
09 Септ. 2021

Трима педагози в Сливен са с Ковид-19
15 Септ. 2020

6 въпроса преди старта на учебната година
06 Септ. 2020

Родителите ще избират е-обучение само по медицински причини

17 Авг. 2020

Какви са новостите през учебната 2019/2020 г.
16 Септ. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар