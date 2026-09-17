Депутатите се заемат с религията в клас

Религия, подготвителен клас, изкуствен интелект, приобщаващо образование и повече подкрепа за специалните деца - това са част от предложенията за промени в училищния закон, които днес ще бъдат обсъдени в просветната парламентарна комисия. Депутатите ще разгледат цели 11 проекта, предложени от почти всички партии в парламента. Те засягат още организацията на обучението, подкрепата за децата, статутът и оценяването на педагогическите специалисти, ранното детско развитие, езиковата подкрепа и др.

Една от най-дискусионните теми е въвеждането на нов задължителен предмет "Добродетели и религии". Предложенията се различават както по сроковете, така и по начина на въвеждане. "Прогресивна България" предлага той да се въведе от 2028/29 г., като има три възможности за избор - религия православие, религия ислям и неконфесионална програма. Подобно е и предложението на ГЕРБ, а "Възраждане" предлага предметът да се въведе от учебната 2027/28 г.

В проекта на акад. Николай Денков от ПП, в който също се предлага подобен предмет, се поставя акцент върху развитието на гражданските и нравствените качества на учениците по време на този час, както и върху дигиталната и медийната грамотност. Неговият проект предвижда междупредметен модул за изкуствения интелект, правила за деклариране на използването му от учениците и за придобиване на умения за работа с ИИ.

Ранното детско развитие и подкрепата за децата също заемат значително място в законодателните предложения. Проектите на Николай Денков, Йорданка Фандъкова и Елисавета Белобрадова предвиждат различни промени в тази област. Те са свързани с допълнителната подкрепа, специалистите за деца със специални потребности, езиковата подкрепа за децата с майчин език, различен от българския и др. Белобрадова предлага въвеждане на такси в детските градини по време на лятото. Въвеждането на подготвителен клас е предвидено в проектите на "Прогресивна България" и ГЕРБ, които предвиждат и повтаряне на първи клас, ако ученикът не е усвоил заложените компетентности.

Отделно се предлагат промени в управлението и работата на училищата. Няколко законопроекта - на ПП и ДБ - планират мандатност на директорите. Проектът на Красимир Вълчев се фокусира върху професионалната подкрепа за учителите, статута на учителите методици и оценяването на педагогическата работа. В него е заложено, че педагогическата работа не може да се оценява само въз основа на документи. Сред останалите му предложения е създаването на Национален център за кариерно ориентиране.