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Жътвата в Добруджа е с по-добри добиви от 2025 г.

Цените на пшеницата в Черноморския регион са под натиск и леко падат

11 Авг. 2026
Отчетеният среден добив на площите с пшеница в Добруджа достигна 684 кг на декар, което е с 38 кг на декар повече от миналогодишната реколта.
Отчетеният среден добив на площите с пшеница в Добруджа достигна 684 кг на декар, което е с 38 кг на декар повече от миналогодишната реколта.

Жътвената кампания в житницата на България - Добруджа, навлиза в своята заключителна фаза. Добивите на пшеницата са по-добри от миналогодишните.

Към момента в областта са ожънати 1 245 050 дка с пшеница от общо засетите 1 292 950 дка. Това са близо 96% от площите, съобщава сайтът "Агри".

Отчетеният среден добив за региона достигна 684 кг на декар, което е с 38 кг повече от миналогодишната реколта. По-добрият добив се дължи на по-благоприятните агрометеорологични условия през ключовите фази от развитието на посевите тази година, както и високото ниво на агротехника в региона.

Цените са под натиск

Въпреки по-добрата реколта, ценовите нива на пазара са под натиск. Проверка на "Агри" за настоящите котировки и движения на борсите показват следната картина: 

- На вътрешния пазар офертите за хлебна пшеница варират в диапазона 190 – 220 евро/тон в зависимост от показателите за качество на зърното.

- Търсенето и изкупните цени на Софийската стокова борса за фуражното зърно се движат около 175 – 192 евро/тон.

- На европейската борса Euronext фючърсите за хлебна пшеница се търгуват на нива между 220 и 250 евро/тон, като се забелязва лек натиск върху цените заради добрите добиви в Черноморския регион.

Например на пазара DAP в Констанца (доставка на място на терминал в румънското пристанище), който е основен ценови ориентир за зърнените култури в региона, хлебната пшеница загуби в понеделник 6 евро/тон и слезе до 209 евро/тон, а фуражната пшеница се понижи с 5 евро/тон до 192 евро/тон.

Цените на украинското зърно от новата реколта също се понижават заради затруднения при износа.  Украйна очаква  да прибере по-голяма зърнена реколта с около 6% през пазарната 2026/27 година спрямо досегашните прогнози - производство от 23,9 млн. тона пшеница, 33 млн. тона царевица и 5,1 млн. тона ечемик. Въпреки това експортните очаквания се понижават заради влошаване на сигурността в Черно море, включително чрез „коридора за сигурност“, който отвежда корабите към Румъния, вследствие на увеличените руски атаки срещу украинското корабоплаване и пристанищната инфраструктура. Затова Украйна пренасочва логистиката и износа на зърно чрез жп транспорт през съседните държави като Румъния и Полша. В понеделник Киев обяви, че води преговори и с Молдова за 50% отстъпка от стандартната тарифа за жп превоза на зърно.

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Ключови думи:

жътва, Добруджа, цена на пшеницата

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