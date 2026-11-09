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Владимир Малинов неочаквано напусна "Газов хъб Балкан"

Дългогодишният ексшеф на "Булгартрансгаз" се задържа по-малко от три месеца начело на борсата

Днес, 20:12
БГНЕС

Владимир Малинов е подал оставка като шеф на Съвета на директорите на Газов хъб Балкан. Новината, съобщена първо от разследващите журналисти от BIRD, е изненадваща, тъй като той зае поста съвсем наскоро - преди няма и три месеца.

Малинов дълги години бе начело на "Булгартрансгаз" - държавния оператор на националната газова мрежа, за кратко бе и министър на енергетиката (през 2024 г. в първия служебен кабинет на Димитър Главчев).

Името му се свързва с изграждането на "Балкански поток" - българското продължение на „Турски поток“, по което руски газ достига до Сърбия и Унгария, като заобикаля Украйна. Бе сочен и като участник в подготовката на скандалната газова сделка с турската компания "Боташ". 

През март 2025 г. Малинов беше призован в българския офис на Европейската прокуратура за предявяване на обвинение по казуса с разширението на газохранилището в Чирен. Той не се яви, а вследствие бившият български европрокурор Теодора Георгиева обяви, че  постановлението за привличане на Малинов като обвиняем е изчезнало.

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