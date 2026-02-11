Трета поредна година българският износ отчита спад

Pixabay Машините и оборудването продължават да са водещи в експортната листа на страната ни, но отбелязват лек спад в износа през 2025 г.

Трета поредна година износът на български стоки отбелязва спад. Националният статистически институт публикува данните за външната търговия на България за 2025 г., от които е видно, че българските компании са изнесли стоки за 83.9 млрд. лв., което е с 3.2% по-малко в сравнение с 2024 г.

Преди това през 2024 г. отчетеният спад бе с 0.2%, а през 2023 г. с 6.5%. Една от причините за този спад е отражението на войната в Украйна на пазарите.

Обезпокоителното е, че през изминалата 2025 г. в по-голяма степен се е свил износът ни за страните от Евросъюза, който е водещ за България. Данните на НСИ за европейските ни пазара са все още към ноември месец, но от тях е видно, че намалението на българският експорт е с 4.6% спрямо година по-рано до около 50 млрд. лв., докато експортът към страните извън ЕС е със спад от 2.2%.

От основните ни търговски партньори в ЕС най-голям спад бележи износа ни към Германия - със 7.5%, както и Италия - също със 7.5% надолу. С Франция намалението е 4.8%. Другите ни големи европейски пазари са Гърция, където почти няма разлика спрямо предната година, и Румъния с ръст от 5.3%.

Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция формират 64.3% от износа за държавите - членки на ЕС.

По отношение на страните извън ЕС износът от България се свива с 2.2% през 2025 г. до 30 млрд. лв. Намаление на стойностните обеми се отчита към почти всички наши основни търговски партньори извън ЕС - САЩ, Сърбия, Северна Македония, Китай, Великобритания. С Турция, която е с най-голям дял в експортната ни листа с 5.856 млрд. лв., почти няма промяна, Силен скок на български износ е отчетен за Алжир - с над 20% като стойността му достига 1.232 млрд. лв.

По групи стоки най-големият спад в износа се регистрира при горивата - при тях намалението на стойностния обем с 26%, в това число спад с 13% за страни от ЕС. Тук основна роля има намалялото производство и износ от бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим". На практика парламентът забрани на рафинерията да изнася дизелово гориво от лятото на 2025 г. като мярка срещу "спекулативно" вдигане на цените на горивата преди въвеждане на еврото.

Машините и оборудването продължават да са с най-голям дял в експортната ни листа с реализирани продажби зад граница за 18 млрд. лв., но и те отбелязват лек спад от 1.6%, в това число с 2.2% за ЕС. Машиностроителните предприятия, а и останалата индустрия намира все по-трудно външни пазари.

Единствено износът на някои земеделски и хранителни продукти бележи ръст. Сред тях са слънчогледово семе и олио, както и зърнени култури.

На фона на общия спад в износа, през 2025 г. в страната са внесени стоки за 105.6 млрд. лв., което е с 6.1% повече спрямо 2024 г. Така външнотърговският дефицит на България достига рекордни 21.7 млрд. лв. Този тренд на нарастване на вноса е в резултат на стимулираното вътрешно потребление в страната от административното повишение на заплатите в бюджетната сфера, докато експортно-ориентираните български компании отбелязват влошена среда за правене на бизнес.