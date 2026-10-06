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Радев вади кадри на ГЕРБ и ДПС от надзора на ББР

Министър Пулев представи новите лица в Банката за развитие, преди да са вписани в Търговския регистър

Днес, 19:27
Министър Пулев избърза да представи новите лица в Надзорния съвет, преди още да са вписани в Търговския регистър.
БНТ
Министър Пулев избърза да представи новите лица в Надзорния съвет, преди още да са вписани в Търговския регистър.

За промени по върха в Българската банка за развитие (единствената държавна) се заговори още в средата на август. Днес дойде новината, че има сериозни промени в Надзорния съвет на ББР.  

Министърът на икономиката Александър Пулев направи пресконференция, за да представи новите лица - Даниел Берг, Иван Кутлов и Иван Раичков, като обясни, че и тримата са с голям опит в банковото и финансовото управление и международните инвестиции. От досегашния надзорен съвет остава единствено председателката на надзора - Деляна Иванова.

Бързането на Пулев е странно, защото промените на върха в ББР все още не са вписани в Търговския регистър. Не са отразени и на на сайта на самата банка, според който Надзорният съвет още е в състава, назначен при управлението на ГЕРБ и ДПС, а именно: Горица Грънчарова-Кожарева (бивш кадър на Сметната палата и неуспял кандидат за служебен премиер), Лъчезар Борисов, ексминистър на икономиката, Димитър Митев и спомената Деляна Иванова. 

 

Червена лампа

През август депутати от ДБ предупредиха, че правителството на Румен Радев готви смени, които ще бетонират властта на определени бизнес кръгове в управлението на банката, и изразиха опасения, че решенията ще се взимат от "хора на Пеевски и на Орлин Алексиев". Пак тогава от ДБ посочиха, че шеф-надзорничката Деляна Иванова - бивш депутат от "Има такъв народ", е близка до кръга "Делта хил" (на Орлин Алексиев). 

 

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Новите лица в Надзорния съвет, представени от министър Пулев: 

Даниел Берг има над 35 години професионален опит, повече от две десетилетия от които в Европейската банка за възстановяване и развитие. Работил е по управлението на инвестиционни портфейли в публичния и частния сектор, включително портфейл на стойност 2,5 млрд. евро.

Иван Кутлов има над 30 години банков опит, включително на висши позиции в ОББ. Неговата експертиза обхваща финансовия контрол, капиталовите пазари, инвестиционното банкиране, нормативното съответствие и мерките срещу изпирането на пари.

Иван Раичков притежава над 30 години професионален опит, от които над 26 във финансовия сектор, включително в УниКредит Булбанк. Има експертиза в сферата на банковите операции, управлението на риска и платежната инфраструктура.

Очаква се обновеният надзорен съвет на свой ред да направи промени в Управителния съвет на ББР.

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Ключови думи:

ББР, Надзорен съвет

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