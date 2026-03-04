Медия без
Първи полет с българи от Дубай се очаква да кацне във Варна

Билет за напускане на Малдивите вече струва 5000 евро

04 Март 2026Обновена
Групата на "Абакс" на летището в Дубай в очакване на полета.
Групата на "Абакс" на летището в Дубай в очакване на полета.

Първи полет с българи от Дубай се очаква да кацне на Летище Варна днес.

Това е чартър на "България Еър" с туристи на туроператора "Абакс", съобщи TravelNews. Самолетът е излетял в 9:45 ч. дубайско време, ще прелети през Южен Оман и Египет и се очаква да кацне в 14:20 ч във Варна, казва пред изданието Георги Пасев, управител на "Абакс". 

На борда има 180 човека от района на Варна и Източна България. 

 

Още полети

Днес се очакват и други евакуационни полети на българи, блокирани от конфликта в Близкия изток. За днес е планиран полет от Оман, съобщи във вторник външният министър Надежда Нейнски. 

Тя посочи, че са изготвени подробни списъци по държави с българските граждани, които чакат да бъдат евакуирани. "Имаме информация за българи, които са в екзотични курорти. Там е по-трудно да се изпратят самолети. Опитваме се веднага да реагираме с безопасни маршрути на блокираните българи, мобилизирани са всички възможности - правителственият авиоотряд, националният превозвач "България Еър" и други авиокомпании, разполагащи със самолети. Има много аспекти на сигурността. Най-трудно е с Израел, но се търсят всякакви възможности. Не искаме да поставим под риск никого във въздуха", коментира Нейнски.

"Самолет на „България Еър“ лети в момента към Салала в Южен Оман, за да прибере намиращите се там български туристи", съобщи по обяд Христо Тодоров от ръководството на националния превозвач. Боинг 737-341 е със 148 места и е отпътувал сутринта в 8:15 ч от Летище “Васил Левски”. Очаква утре на него да се качат клиенти на “Емералд травел”, както и други български граждани в Оман, каза Тодоров пред TravelNews.
„България Еър“ има още един базиран там самолет- 180-местен Airbus, който се очаква утре да прибере други българи от Оман и Дубай, каза още Христо Тодоров. Това е. “Всичко зависи от разрешенията и даването на коридори. В готовност сме да извозим българските граждани”, коментира той.

Перипетии

Четири приятелки  разказаха пред  бТВ за злополучното си прибиране от екскурзия в Шри Ланка с полет с прекачване през Доха. „Оставаха някъде около 50 минути и се оказа, че няма да кацнем там. Озовахме се в Оман, в Маскат“, разказва Калина Славова. Остават в самолета, на пистата 6 часа. След това авиокомпанията организира и плаща хотели за всички пътници. 4-те момичета са единствените българи на борда. Започват първо сами да мислят вариант за спасение. Полети има. Места - почти не. А цените са високи. „Ще дам пример, който ни шокира - единственото свободно място от Маскат до Истанбул беше 2500 евро“, посочва Ванина Луканова.

Търсят помощ и от държавата ни. Поддържат контакт с българското посолство в Катар. От там им съобщават, че се готви полет за евакуация от Оман и че ще се изпълни на 5 март.

„Този полет към България ще бъде безплатен. Наша е отговорността да стигнем от Маскат до Салама“, казва Симона Методиева. „Ще има някакво приоритизиране, но ние се надяваме, че ще успеем също да се качим“, казва Ванина.

Младо семейство се оказва блокирано на Малдивите на финала на медения си месец. „Група българи сме в плен тук на острова… Вече наброяваме над 50-60 човека. Още на първия ден се свързахме с кризисния център, откъдето не ни предоставиха никаква информация“, посочва Станислав Василев. Българите правят опит сами да организират чартърен полет. „Вече имаме и конкретна оферта от компания - 660 000 паунда за 50-местен самолет“, казва още той.

Хотелите на Малдивите са препълнени от туристи, които не могат да отпътуват. Цените вече стигат около 1000 долара за 2 нощувки.

От външното министерство съобщават, че за последните 24 часа от Мале - столицата на Малдивите, са излетели самолети до различни европейски градове. „Но всички са пълни. Възможността е да си вземем полети за друга страна, която не лети през военната зона, на цени от около 10 000 лева“, казват потърпевшите.

Георги Чочев, вицепрезидент на Федерацията по тенис, е със семейството си също на Малдивите. Оплака се, че едва се е свързал с Кризисния щаб в МВнР, но от там са му казали: "На Малдивите няма война, оправяйте се". Чочев каза, че е невъзможно стотина българи там да напуснат острова. Той е намерил самолетни билети най-рано за 4 април. Чочев настоя да бъде пратен чартър от България и да прибере българите. 

Наш сънародник съобщи пред Нова нюз, че в ОАЕ гратисният период за удължен престой вече е отменен, защото летищата вече били отворени. Цените в хотелите скочили двойно. 

