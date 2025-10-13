Полети от и до Брюксел са анулирани заради стачка в Белгия

БГНЕС Пътниците до и от Брюксел трябва да следят за актуални новини.

Всички планирани полети между София и Брюксел днес са отменени заради национална стачка в Белгия, която блокира работата на летищата.

Анулирани са полетите на Ryanair и Wizz Air, които трябваше да излетят за Брюксел съответно в 14:10 и 18:10 ч. Отменен е и полет от Белгия към България. Пътниците могат да търсят актуална информация на сайтовете на превозвачите.

Засегнати са редовните полети FB 407 и FB 408 на „България Еър“. „Всички пътници от анулираните полети ще бъдат пренасочени към следващия редовен курс по маршрута София–Брюксел–София на 15 октомври. Екипът ни ще осигури пълно съдействие и информация за промяната“, посочват от авиокомпанията, като изтъкват, че решението е взето поради форсмажорни обстоятелства след официално уведомление от авиационните власти и летището в Брюксел.

Белгийските медии съобщават, че днес летищата в Брюксел и Шарльороа няма да обслужват никакви полети. Националната стачка е организирана от няколко синдикални организации и засяга транспортния сектор в цялата страна, включително авиацията, железопътните линии и градския транспорт.

Заради протестните действия се очакват сериозни затруднения и в движението на обществения транспорт. Властите препоръчват на гражданите да се въздържат от ненужни пътувания днес.