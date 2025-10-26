Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Отваря се дупка от 4.5 млрд. лв. в приходите на бюджет 2025

Финансовото министерство ще компенсира през разходите до 3% дефицит, обяви Владислав Горанов

Днес, 11:58
Владислав Горанов
БНР
Владислав Горанов

Заложените приходи в бюджет 2025 няма да бъдат изпълнени, каквито бяха и първоначалните очаквания. Очертава се изпълнение на приходите на около 95% от планираното, обяви в ефира на Българското национално радио бившият финансов министър Владислав Горанов от ГЕРБ. Неизпълнението в приходната част ще бъде компенсирано през по-малки разходи и бюджетът ще приключи в рамките на дефицит от 3%, заяви Горанов. 

Бившият финансов министър не обяви точни числа, но справка в средносрочната бюджетна прогноза показва, че общите приходи по консолидираната фискална програма възлизат на 90,3 млрд. лв. 5% неизпълнение при този размер на очакваните приходи се равнява на около 4.5 млрд. лв. минус. Бюджетът бе критикуван за нереалистично завишени приходи още при приемането му, особено в частта на заложения ръст на постъпленията от ДДС. Самият Горанов е обявявал, че дефицитът тази година ще е 5-6% от БВП. Минус от 4.5 млрд. лв. в сметките на хазната се равнява на 2% от БВП. 

Много вероятно е голяма част от този минус  да бъде компенсирана за сметка на неизпълнение на капиталовите разходи, които традиционно остават неизпълнени. Тази година покрай закъснението в изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост и оперативните програми отново се заложиха рекордни капиталови разходи в размер на 13.8 млрд. лв. 

Горанов не обяви никакви детайли около подготвяния проектобюджет за 2026 година, но увери, че България ще влезе в първата си година като член на еврозоната с дефицит в рамките на правилата. 

Очаква се днес темата за проектобюджет 2026 да бъде обсъдена и от пленума на БСП, който трябва да се произнесе и за евентуална ротация на председателите на НС. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Владислав Горанов, бюджет 2025

Още новини по темата

Фискалният съвет прогнозира над 5% дупка в хазната в края на 2025 г.
30 Септ. 2025

Бизнесът е внесъл в хазната 36% повече данък печалба тази година
04 Септ. 2025

В средата на годината недостигът в хазната достигна 3.3 млрд. лв.
31 Юли 2025

Петкова обеща лъвски скок на приходите в бюджета
04 Юли 2025

Огромната "дупка" в бюджета отприщи лавина от критики
02 Юли 2025

Бюджетът излезе на червено с над 2.6 млрд. лв. през май
30 Юни 2025

Икономисти препоръчват вдигане на данъците за имоти и хазарт

26 Юни 2025

Приходите от ДДС изостават от амбициозния план за 33% ръст
15 Юни 2025

Бюджетът на София мина измъчено със скандали и пренаписване

29 Май 2025

Васил Божков внезапно започна да хвали Владислав Горанов
09 Май 2025

БНБ подсили държавния бюджет с вноска от 550 млн. лв.
24 Апр. 2025

Заговорът на политиците успя
26 Март 2025

Най-безумните идеи влязоха в Бюджет 2025
21 Март 2025

ПП-ДБ се самопохвалиха, че са спасили еврозоната
20 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте