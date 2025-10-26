Отваря се дупка от 4.5 млрд. лв. в приходите на бюджет 2025

Заложените приходи в бюджет 2025 няма да бъдат изпълнени, каквито бяха и първоначалните очаквания. Очертава се изпълнение на приходите на около 95% от планираното, обяви в ефира на Българското национално радио бившият финансов министър Владислав Горанов от ГЕРБ. Неизпълнението в приходната част ще бъде компенсирано през по-малки разходи и бюджетът ще приключи в рамките на дефицит от 3%, заяви Горанов.

Бившият финансов министър не обяви точни числа, но справка в средносрочната бюджетна прогноза показва, че общите приходи по консолидираната фискална програма възлизат на 90,3 млрд. лв. 5% неизпълнение при този размер на очакваните приходи се равнява на около 4.5 млрд. лв. минус. Бюджетът бе критикуван за нереалистично завишени приходи още при приемането му, особено в частта на заложения ръст на постъпленията от ДДС. Самият Горанов е обявявал, че дефицитът тази година ще е 5-6% от БВП. Минус от 4.5 млрд. лв. в сметките на хазната се равнява на 2% от БВП.

Много вероятно е голяма част от този минус да бъде компенсирана за сметка на неизпълнение на капиталовите разходи, които традиционно остават неизпълнени. Тази година покрай закъснението в изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост и оперативните програми отново се заложиха рекордни капиталови разходи в размер на 13.8 млрд. лв.

Горанов не обяви никакви детайли около подготвяния проектобюджет за 2026 година, но увери, че България ще влезе в първата си година като член на еврозоната с дефицит в рамките на правилата.

Очаква се днес темата за проектобюджет 2026 да бъде обсъдена и от пленума на БСП, който трябва да се произнесе и за евентуална ротация на председателите на НС.