"ОМВ Петром" влиза в сондажите за нефт и газ в блок "Хан Тервел"

Румънската "ОМВ Петром" ще се включи в проучванията за нефт и газ в блок "Хан Тервел" в българската част на Черно море. Компанията вече работи в съседния блок - "Хан Аспарух", заедно с израелската NewMed Energy. Сега тя ще се присъедини към консорциума, който сондира в "Хан Тервел." В него участват "Шел" и ТРАО (дъщерно дружество турската Türkiye Petrolleri. "ОМВ Петром" ще придобие 25% участие и ще направи съответстващи на дела й инвестиции.

Блокът обхваща приблизително 4000 кв. км и е разположен южно от блок "Хан Аспарух". Разрешителното за проучвателни дейности бе издадено през 2025 г. с 5-годишен срок.

"ОМВ Петром" заедно с "Ромгаз" разработва проекта - "Нептун Дийп", огромно находище на въглеводороди в Черно море, което превръща Румъния в най-големия производител на природен газ в ЕС.

В последните години и Румъния, и Турция откриха значителни залежи на нефт и газ в своите черноморски води. Само България все още очаква своите големи открития.

Добивът на собствени енергийни суровини става все по-важна тема - на фона на зачестили военни конфликти, сътресения на енергийните пазари и драстични промени на цените.