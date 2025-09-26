Румъния пуска Черноморската газова магистрала

Новата газова магистрала ще свърже находището на природен газ в периметъра на Neptun Deep в Черном море с коридора BRUA (България - Румъния - Унгария - Австрия).

След броени дни ще бъде пуснат в експлоатация газопроводът "Тузла-Подишор". Това е трасето, по което природният газ, добиван в Черно море от "Петром" и "Ромгаз", ще влиза в румънската газопреносна мрежа от 2027 г.

В средата на октомври по "газовата магистрала" през Черно море ще стане възможно десетки милиони кубически метри газ да стигат до Румъния, която после може да ги изнася за Украйна и Унгария, съобщи директорът на "Трансгаз" Йон Стериан, цитиран от Economedia.ro.

Договорът за изграждане на газопровода е подписан през лятото на 2023 г. Възложител на строителството е "Трансгаз", изпълнител е турският холдинг Kalyon Insaat. Газовата магистрала с дължина 308.3 км. Тя ще свърже находището на природен газ в периметър на Neptun Deep в Черном море с коридора BRUA (България - Румъния - Унгария - Австрия).

С търговската експлоатация на находището Neptun Deep се занимават австрийската компания OMV Petrom и румънската Romgaz. Запасите в този периметър се оценяват на около 100 млрд. куб. метра.

С пускането на газовата магистрала "Тузла-Подишор" Румъния ще си осигури по-голяма пазарна гъвкавост. Десетки милиони кубически метри газ ше могат да се транспортират от гръцките пристанища на Средиземно море, от Азербайджан и Турция (евентуално през "Турски поток"). Тези количества биха могли да влязат през България в Румъния на входната точка Черна вода, след което могат да бъдат изнасяни за Украйна през Исакча и/или през Румъния за Унгария.