ОББ предупреди за нови фишинг атаки

ОББ предупреди клиентите си, че са засечени нови опити за измама.

Банката призовава: "Бъдете внимателни със съобщения, които ви информират за добавяне на картата ви към Apple Pay или Google Pay, уведомяват ви за някакво недовършено плащане или изискват спешно потвърждение чрез линк.

Такива писма са фишинг атаки, които ви подвеждат да споделите лични данни, данни за карта, пароли или кодове за потвърждение. ОББ подчертава, че никога не изисква чувствителна информация чрез имейл или линкове.

"Никога не следвайте линкове от съмнителни съобщения и не въвеждайте свои данни на страници, до които сте достигнали чрез тях", съветват настойчиво от банката. И приканват клиентите си са използват телефони 0700 117 17 или *7171, ако имат някакви притеснения и неясноти.