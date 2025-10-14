Над 20 млн. японци закусват с българско кисело мляко

Японската "Мейджи" вече 50 години прави българско кисело мляко, обясни нейният главен изпълнителен директор Кацунари Мацуда на младия Петър Дилов, който отскоро е министър на икономиката.

Истинското българско кисело мляко е любимо на японците. Близо 95% от жителите страната на изгряващото слънце знаят за чудодейното действие на лактобацилус булгарикус, а над 20 милиона японци започват деня си с българско кисело мляко.

Това стана ясно по време на визитата на министъра на икономиката Петър Дилов в Токио. "Сътрудничеството на "Ел Би Булгарикум" с „Мейджи“ (Meiji) е доказателство, че отношенията между нашите две страни са на много високо ниво", коментира Дилов на срещата си с директора на японската компания Кацунари Мацуда.

"Мейджи" от 50 години държи правата за производство на истинско кисело мляко за японския пазар - по силата на договор с нашето предприятие "Ел Би Булгарикум", собственик на патента. Именно закваската с живи бактерии "лактобацилус булгарикус" придава чудодейните свойства на българското кисело мляко.

Съгласно подписаното през октомври 2024 г. споразумение двете фирми подготвят лаборатория, която ще изучава свойствата на уникалния български млечен продукт. Очаква се съвместният изследователски център в София да заработи през първата половина на 2026 г.

Meiji е най-големият производител на млечни продукти в Япония. Прави млека, сладоледи, разнообразни здравословни храни и напитки.