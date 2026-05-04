КЗК проверява "Виваком" за монополни цени

Стара война между двата "кита" на българския телекомуникационен пазар - А1 и Виваком, пламна с нова сила.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) съобщи, че разследва дали „Виваком България“ ЕАД не злоупотребява с господстващото си положение. Става дума за конкретен сегмент от дейността на телеком оператора - като собственик на подземната канална мрежа той я предоставя на други компании срещу заплащане на цени за достъп и ползване. Според А1 - подател на оплакването до КЗК, тези цени са прекомерно високи.

Антимонополният регулатор посочва, че проучва "поведението на „Виваком България“ при определянето на цените за отдаване под наем на инфраструктурата на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги. Производството е за установяване на възможна злоупотреба с господстващо положение и следва да установи дали разглежданото поведение уврежда или притежава потенциал да увреди конкуренцията и да засегне интересите на потребителите."

От КЗК поясняват, че са работили по казуса, но са спрели производството заради висящо съдебно дело, свързано с обжалван акт КРС - Комисията за регулиране на съобщенията. Спорът стигна до Висшия административен съд. С решение на ВАС от 2025 г. актът на КРС е потвърден и затова сега антимополният регулатор е възобновил работата си по случая.

"Виваком" - наследник на БТК, при приватизацията получи и цялата подземна инфраструктура на държавното предприятие.

Какво се случи

През 2023 г. "Виваком" обяви индексиране - тоест повишение на цените за ползване на подземната мрежа. Тогава редица компании от сектора възразиха в КРС - Националното сдружение на кабелни оператори „Клуб 2000“, „Линейни мрежи“ ООД, „Кабелна телевизия Делта, „Мултимедиа - БГ“, "Видеосат Нове“, "Телекабел“, "А1 България“, „Цетин България“.

B Бългapия дeceтĸи дocтaвчици нa интepнeт и тeлeвизия, нo когато тeзи ĸoмпaнии тpябвa дa пpeĸapaт ĸaбeлитe cи дo ĸлиeнтитe си, опират до един игpaч - "Виваком". Πo зaĸoн в нaceлeнитe мecтa c нaд 10 000 житeли y нac тpaceтaтa нe мoгaт дa ce paзпoлaгaт въздyшнo, a т.нap ĸaнaлнa мpeжa e в гoлямaтa cи чacт пocтpoeнa пo вpeмeтo нa БTK и, cъoтвeтнo, нacлeдeнa oт Vіvасоm.

През лятото на 2023 г. Комисията за регулиране на съобщенията се произнесе в полза на жалбоподателите и даде задължителни указания на "Виваком" да НЕ вдига цените.

Компанията на свой ред заведе село срещу "указанията". Спорът стигна до ВАС и в крайна сметка върховните съдии са потвърдили акта на КРС.

Остава неясно защо ВАС се е произнесъл още миналата година, а КЗК решава да възобнови производството си сега.