Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

КЗК проверява "Виваком" за монополни цени

Регулаторът възобнови работата по сигнал на конкурентния телеком А1 от 2023 г.

Днес, 15:06

Стара война между двата "кита" на българския телекомуникационен пазар - А1 и Виваком, пламна с нова сила.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) съобщи, че разследва дали „Виваком България“ ЕАД не злоупотребява с господстващото си положение. Става дума за конкретен сегмент от дейността на телеком оператора  - като собственик на подземната канална мрежа той я предоставя на други компании срещу заплащане на цени за достъп и ползване. Според А1 - подател на оплакването до КЗК, тези цени са прекомерно високи. 

Антимонополният регулатор посочва, че проучва "поведението на „Виваком България“ при определянето на цените за отдаване под наем на инфраструктурата на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги. Производството е за установяване на възможна злоупотреба с господстващо положение и следва да установи дали разглежданото поведение уврежда или притежава потенциал да увреди конкуренцията и да засегне интересите на потребителите."

От КЗК поясняват, че са работили по казуса, но са спрели производството заради висящо съдебно дело, свързано с обжалван акт КРС - Комисията за регулиране на съобщенията. Спорът стигна до Висшия административен съд. С решение на ВАС от 2025 г. актът на КРС е потвърден и затова сега антимополният регулатор е възобновил работата си по случая.

"Виваком" - наследник на БТК, при приватизацията получи и цялата подземна инфраструктура на държавното предприятие. 

 

Какво се случи

През 2023 г. "Виваком" обяви индексиране - тоест повишение на цените за ползване на подземната мрежа. Тогава редица компании от сектора възразиха в КРС - Националното сдружение на кабелни оператори „Клуб 2000“, „Линейни мрежи“ ООД, „Кабелна телевизия Делта, „Мултимедиа - БГ“, "Видеосат Нове“, "Телекабел“, "А1 България“, „Цетин България“.

B Бългapия дeceтĸи дocтaвчици нa интepнeт и тeлeвизия, нo когато тeзи ĸoмпaнии тpябвa дa пpeĸapaт ĸaбeлитe cи дo ĸлиeнтитe си, опират до един игpaч - "Виваком". Πo зaĸoн в нaceлeнитe мecтa c нaд 10 000 житeли y нac тpaceтaтa нe мoгaт дa ce paзпoлaгaт въздyшнo, a т.нap ĸaнaлнa мpeжa e в гoлямaтa cи чacт пocтpoeнa пo вpeмeтo нa БTK и, cъoтвeтнo, нacлeдeнa oт Vіvасоm. 

През лятото на 2023 г. Комисията за регулиране на съобщенията се произнесе в полза на жалбоподателите и даде задължителни указания на "Виваком" да НЕ вдига цените.

Компанията на свой ред заведе село срещу "указанията". Спорът стигна до ВАС и в крайна сметка върховните съдии са потвърдили акта на КРС.

Остава неясно защо ВАС се е произнесъл още миналата година, а КЗК решава да възобнови производството си сега.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

телекоми, Виваком, А1

Още новини по темата

Три регулатора ще следят цените на телекомите заради еврото
27 Юни 2025

НС най-накрая реагира срещу ценовия произвол на телекомите
12 Юни 2025

Телекомите обещаха да не вдигат цените в рамките на година
10 Юни 2025

"Виваком" обяви нещо като компенсация заради срива в мрежите си
05 Май 2025

Абонатите на А1 и Виваком няма да бъдат обезщетени заради авариите
30 Апр. 2025

Депутат зове да има компенсации за хората, останали без мобилни услуги
28 Апр. 2025

Мрежата на "Виваком" се срина
25 Апр. 2025

468 млн. лева за интернет в селата скараха телекомите

10 Апр. 2025

Нова гавра: Телекоми търсят неустойки за прекратени договори на починали
21 Март 2025

"Виваком" гази забраната на КЗП да начислява по-високи сметки

14 Март 2025

Телекомите отказаха публичен дебат за правата на потребителите
11 Март 2025

В парламента обсъждат по-солени санкции за мобилните оператори
19 Февр. 2025

Блокираха за часове достъпа до "Сега" и други сайтове
05 Февр. 2025

Телекомите заменят мрежите си само с 4G и 5G
02 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа