Колективна покупка на климатици сваля до 20% от цената

Асоциация „Активни потребители“ организира първата колективна покупка у нас, с която значително се понижава цената на продажбата, но без компромис с качеството.
Предоставя се възможност за покупка на качествени и енергийно ефективни климатици с до 370 лв. договорена отстъпка и включен монтаж. Всеки може да се включи до 31 октомври 2025 г. чрез безплатна и необвързваща с покупка регистрация на уебсайта на кампанията.
Проучване
"Активни потребители" още миналата година обявиха, че започват кампания за колективна покупка на климатици. През това време от организацията са проучили близо 40 модела сплит системи климатици с капацитет 2,5 kWt и 3,8kWt.
Подбрани са шест модела, които са получили висока оценка в независими лабораторни тестове, извършени от международни специалисти. Тествани са ефикасността на климатиците - капацитет на охлаждане и отопление, на обезвлажняване, времето за достигане на комфортна температура. ниво на шум и др.
"Избраните климатици са не само надеждни, но и доказано пестят електроенергия – разликата между модел от висок клас и бюджетен вариант може да достигне над 200 лв. спестени само за един отоплителен сезон", посочват от "Активни потребители".
„Често потребителите не осъзнават, че един бюджетен климатик излиза много по-скъпо в дългосрочен план - заради по-високата консумация на енергия и по-краткия живот на уреда. Това, в съчетание с изобилието от марки и модели, ги затруднява. С тази кампания искаме да им помогнем да вземат сигурно и информирано решение и да си осигурят повече комфорт у дома, с по-малко разходи“, коментира Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциация „Активни потребители“.
От асоциацията посочват, че тези, които проявяват интерес трябва първо да се регистрират на следния линк: https://www.obstapokupka.online/hp и да потвърдят регистрацията по имейл. След това получават достъп до офертите за различните модели и сами могат да преценят дали да закупят климатик чрез кампанията.
Проверка на "Сега" показа, че включените шест модела са с висок клас и с цени между 1700 и 2200 лв. и са избрани в сътрудничество с голяма компания за монтаж на климатици.
Чужд опит
Практиката на колективните покупки се прилага в Западна Европа от десетина години. Някои от държавите вече се провели по 7-8 кампании за колективни покупки на различни стоки. Целта им е на едно място да се съберат интересите на потребителите и на търговците, да се постигнат по-ниски цени на продажба - колкото повече потребители се включат в кампанията, толкова по-големи шансове има за отстъпки. Те обикновено достигат от 10 до 20%, като се залага с предимство на висококачествените изделия, а също се осигурява безплатен монтаж и точен срок за изпълнението му.
От "Активни потребители" посочват, че са избрали първият продукт за колективно пазаруване да бъде климатик, защото това е алтернативен вариант на скъпата енергия, осигуряват икономии за домакинския бюджет и инвестицията в тях може да се възвърне за 2-3 години. Освен това асоциацията осигурява безплатни тестове на предлаганите уреди, допълнителна информация за тяхната поддръжка и експлоатация. Кампанията е част от проект CLEAR-X, който се финансира от Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” на Европейския съюз.