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КФН предупреди за два измамни сайта за инвестиции

И двата нямат право да извършват сделки с ценни книжа, криптовалута и финансови инструменти

Днес, 12:24
Pixabay

Комисията за финансов надзор е предприела действия за ограничаване на достъпа до съмнителна интернет страница, имитираща популярен български новинарски сайт. Интернет страница, използваща домейн име Urianexo.sbs, привлича инвеститори с „гарантирани и сигурни приходи“ от сделки, използвайки генерирани чрез изкуствен интелект изображения на известни лица от бизнеса, които „подкрепят предлаганите сделки“. Посочената страница се рекламира в социалните мрежи и онлайн платформи.

В описанието се цитира и специален инструмент Zeltix AI, чрез който се извършват сделките с ценни книжа.

КФН предупреждава, че интернет страницата Urianexo.sbs, рекламираща платформа Zeltix AI, може да представлява потенциална финансова измама, тъй като:

  • не може да се установи физическо или юридическо лице, което оперира интернет страницата;
  • не е известен достоверен източник, че личностите и брандовете наистина подкрепят и промотират предлаганите на интернет страницата инвестиции;
  • обещаната доходност е нереалистична;
  • не е налице пряк достъп до платформата, а той се извършва единствено чрез регистрационна форма на самата интернет страница;
  • от публично достъпната информация е установен легитимен бизнес бранд, който оперира интернет страница с домейн име ai, която предлага продукти, свързани с внедряване на изкуствен интелект при различни бизнес процеси на дистрибутори в сектора на медицинската естетика. Интернет страницата zeltix.ai се администрира от Zeltix Digital Ltd., регистрирано в Обединеното кралство. Няма информация за свързаност между Urianexo.sbs и Zeltix Digital Ltd.;
  • домейнът, интерфейсът и съдържанието на интернет страницата, предлагаща инвестиции чрез платформа Zeltix AI, са с изключително ограничена функционалност и със съмнително оформление от техническа гледна точка. Това повдига основателни съмнения за нейната достоверност и автентичност.

За подобна страница има издадено предупреждение и от шведския финансов регулатор.

КФН предупреждава инвеститорите и за дейността на инвестиционна платформа, оперираща под наименованието „ICRYPEX“ (https://www.icrypex.com/en). Платформата е свързана с чуждестранното юридическо лице ICRYPEX Bilişim А.Ş.

Комисията е установила, че на официалната интернет страница на „ICRYPEX“ е записано, че платформата „оперира въз основа на лицензи от Полша, Литва, България и Ел Салвадор“. Тази информация обаче не отговаря на истината. Дружеството и платформата около „ICRYPEX“ не разполагат с лиценз от КФН, поради което чрез платформата не могат да се предлагат услуги с финансови инструменти и криптоактиви в България.

Комисията призовава инвеститорите да бъдат особено внимателни и да не прибързват с превеждане на парични средства при използването на подобни платформи преди да проверят внимателно тяхната дейност.

При съмнение за нарушения можете да:

  • изискате допълнителни данни, които могат да бъдат проверени и потвърдени от независими публични източници;
  • проверите публичните регистри на КФН, както и официалните интернет страници на съответните поднадзорни лица, включително като извършите справки за наличие на лиценз в официалните регистри на КФН, достъпни на Инвестирай безопасно – Комисия за финансов надзор. По отношение на услугите с криптоактиви справка може да бъде извършена и на официалната интернет страница на Европейския регулатор, достъпна на следния интернет адрес Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA).
  • преустановите контакт и да сезирате съответните органи при подозрение за недобросъвестни или престъпни дейности.
  • подадете сигнал до Комисията за финансов надзор на [email protected]

Важни предупреждения за потребителите относно измами и измамни схеми с криптоактиви можете да видите тук, а предупреждения относно онлайн финансови измами и измамни схеми в света на изкуствения интелект можете да видите тук.

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Ключови думи:

КФН, Комисия за финансов надзор

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