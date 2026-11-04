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Фирмите ще получат €40 на мегаватчас компенсация за скъпия ток през октомври

Кабинетът ще пита Брюксел за по-голямо подпомагане на енергоинтензивните производства

Днес, 20:32
Министърът на енергетиката Ива Петрова обеща по-големи компенсации за скъпия ток, но първо Брюксел трябва да разреши.
Министърът на енергетиката Ива Петрова обеща по-големи компенсации за скъпия ток, но първо Брюксел трябва да разреши.

Има възможност за по-големи компенсации за енергоинтензивната индустрия заради повишените цени на електроенергията, но трябва да се получи одобрение от Европейската комисия.

Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова пред журналисти след среща с представители на работодателските и синдикалните организации, в която участваха и екипи от министерствата на финансите и икономиката. 

В момента ЕК е одобрила компенсациите за енергоинтензивните производства в сектори като  металургия, добивна, химическа, машиностроителна и фармацевтична промишленост да покриват всеки месец 50% от разходите им за ток когато средномесечните борсови цени надхвърлят 50 евро за мегаватчас в периода от 1 юли 2026 г. до 30 юни 2027 г. За предишния период от средата на 2025 г. до средата на 2026 г. ценовият таван за задействане на компенсациите беше 63 евро за мегаватчас. Компенсациите се предоставят от Фонд "Сигурност на електроенергийната система", който се пълни с целеви вноски от производителите и търговците на електроенергия.

Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев уточни, че е постигнато общо съгласие интензитетът на подпомагането да бъде увеличен, а именно разходите за енергоемките производства за ток да се покриват на 70% над ценовия таван, вместо 50%. Това обаче ще стане факт след нотификация пред Брюксел и получаване на одобрение на промяната, което не е ясно колко време ще отнеме.

На срещата е обсъдена и програмата за подпомагане на останалите небитови потребители на ток, но все още се правят калкулации как може да бъдат повишени компенсациите.

За всички небитови потребители, различни от енергийноинтензивните предприятия, важи следното правило - компенсират се 80% от разходите за ток, направени при цени над 122 евро за мегаватчас. Правителството на Румен Радев обаче реши тези компенсации да се изплащат еднократно след края на периода, т.е. след 30 юни 2027 г. 
Бизнесът настоява този отлагателен 10-месечен срок да отпадне и да се възстанови месечното подпомагане с отчисляване на суми от месечните сметки за ток. След днешната среща не стана ясно дали правителството се е съгласило да промени програмата и да направи компенсациите месечни.

От БСК посочиха, че се очаква още през октомври да бъдат получени компенсации от бизнеса. Това е така, защото все пак програмата за подпомагане на небитовите потребители на ток предвижда и изключение за месечни компенсации при екстремни цени. Ако през отделен месец средната цена за базов товар на сегмент „Ден напред“ на борсата надхвърли 180 евро за мегаватчас, за този месец се предоставя междинна компенсация в размер на 80% от разликата над 180 евро. А за октомври цените на Българската електроенергийна борса в сегмент "Ден напред" отбелязаха средна стойност от 222 евро за мегаватчас. 

"Във фактурите за октомври трябва да се види вече начислена компенсация. Тя ще е средно около 40-41 евро за мегаватчас, съгласно действащата програма. Тоест всички небитови потребители трябва да видят начислена компенсация в фактурата“, увери енергийният министър Ива Петрова.

Разговорите на бизнеса с правителството ще продължат в търсене на варианти за подобряване на параметрите на програмата за компенсиране на всички небитови потребители заради скъпия ток.

Ето как растат средномесечните цени на електроенергията на Българската електроенергийна борса:

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