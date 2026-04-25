Фалшив сайт събира такса "преминаване" на Дунав мост

Агенция "Митници" (АМ) предупреди за измамници, които събират онлайн такса "преминаване" за Дунав мост.

"Плащане по електронен път за пътуващите от България към Румъния може да се прави "само и единствено на портала на Е-Портала на агенцията - на адрес: https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=41&isActive=id6, и на директен линк към виртуален ПОС-терминал https://virtpos.customs.bg/vpos. Всякакви други сайтове, които предлагат подобна услуга, следва да се разглеждат като опит за измама", посочват от пресцентъра на АМ.

За проблема сигнализирал румънски гражданин, запътил се да премине моста от Русе към Гюргево. Агенция "Митници" е уведомила компетентните органи за измамата.

Таксата за преминаване на моста при Русе се събира от българските митници, а за пътуващите от Гюргево на юг - от румънските власти.

От лятото на 2024 г. такса „мост" за преминаване на моста може да се заплаща онлайн за всички излизащи от България леки автомобили (до 8+1 места) - без значение в коя държава са регистрирани. Другата възможност е на място - в брой или с банкова карта, което е предпочитаният начин на плащане от пътниците, обясняват от митниците.

Таксата е 2 евро - независимо как се плаща.