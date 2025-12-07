Евромонети се секат нонстоп

Министър-председателят Росен Желязков и управителят на БНБ се увериха на място, че Монетният двор на банката работи на изключително високо ниво и е въведен 24-часов производствен процес. Това гарантира качеството на монетите и достатъчни количества.

"Готови сме напълно. С отсечените у нас евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските - у нас. Това е важна стъпка към успешно икономическо и социално развитие на страната ни", подчерта още премиерът.

След като заваляха сигнали за недостиг и нередности около продажбата на стартовите пакети с български евромонети, управителят на БНБ и премиерът Росен Желязков по спешност направиха неделна визита в монетния център.

След инспекцията Радев обяви: "Всичко върви по план, монетният център работи на пълен капацитет, ще има достатъчно монети - и в първоначалния пакет, впоследствие. Няма място за притеснения". "Работи се на изключително високо ниво и е въведен 24-часов производствен процес. Това гарантира качеството на монетите и достатъчни количества", изказа се и премиерът. И припомни: "С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навсякъде в Европа" (по-точно в страните, въвели еврото, бел. ред.)

Двамата високопоставени посетители на монетния двор не коментираха обаче тревогите, изразени от националния омбудсман Велислава Делчева. В писмо до БНБ цитира множество сигнали, че в банките и пощенските клонове стартовите пакети свършват бързо, че се ограничава избора на гражданите - в някои офиси отказват плащания в брой, други продават само на клиенти и връщат "външни лица".

За българските монети

Всички евромонети имат еднаква лицева страна, а на обратната са изобразени национални символи, характерни за всяка държава от Еврозоната. Ето кои са българските символи:

На монетата с номинал 2 евро е изобразен Паисий Хилендарски - български монах, духовник и просветител, автор на възрожденското произведение "История славянобългарска". Вдясно от изображението е изписано на кирилица "БЪЛГАРИЯ", а вляво са разположени надписът "ЕВРО" и годината на емисия "2025". Надписът по гурта на монетата на едната половина е "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ", а на другата - обърнато е изписан същият надпис.

Монетата с номинал 1 евро е посветена на свети Иван Рилски - духовен водач, отшелник и чудотворец, считан за небесен закрилник на българския народ.

Монетите с номинал 50, 20, 10, 5 и 2 цента носят изображението на Мадарския конник - скален релеф от VIII век, включен в Списъка на световното културно наследство.