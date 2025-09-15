Цените през август са се качили само с 0.1%, обяви НСИ

За година цените като цяло са се вдигнали с над 5 процента, показват наблюденията на НСИ.

Потребителските цени на различните стоки и услуги са се движили разнопосочно през август и като резултат месечната инфлация е само 0.1%, става ясно от новите данни, огласени от Националния статистически институт. Усещането за "галопираща инфлация" е субективно - хората се впечатляват най-вече от повишенията и не забелязват поевтиняването, обясняват експертите.

През август шампионски ценови скокове са направили краставиците (поскъпването е 16.9%), чушките (9.4%) и ябълките (8.2%). Но картофите, дините и пъпешите са поевтинели с над 10 процента. Цените на брашното, кафето, свинското месо, маслините и др. са се качили с около процент, но за моркови, леща, зелен фасул, чесън, тиквички са отчетени намаления с над 3 на сто.

Примери за промените и нагоре, и надолу дават нехранителните стоки и услугите. Самолетните билети са поскъпнали с над 10%, което не е учудващо - август е пикът на летните отпуски и пътувания. Качили са се още цените на шофьорските курсове, на бойлерите и прахосмукачките, банковите и фризьорско-козметичните услуги и т.н. Но пък са олекнали цените на бензина и автогаза, на дрехите, обувките, готварските печки, телевизорите, както и сметките на газифицираните домакинства.

Ако сравняваме миналия месец с август 2024-а година, има осезаемо покачване на потребителските цени и то е 5.3%, показват данните на НСИ. Натрупаната от началото на годината инфлация е 4.2%.