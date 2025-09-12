Цял автобус хора се наредиха за снимка на новата магистрала

Цял автобус хора присъстваха днес на откриването на магистрала "Европа". Изграждането бе финализирано след 10 години трескав труд, макар да е дълга само 63 км - от София до Калотина. Първата обществена поръчка за трасе А6 бе обявена през далечната 2012 г.

Лентата бе прерязана от лидера на мандатоносителя ГЕРБ Бойко Борисов, премиерът Росен Желязков, министрите Иван Иванов, Георг Георгиев и др. Те реално откриха най-последния участък - 16,5-км между Сливница и Софийския околовръстен път. Изпълнител на този лот бе обединението „Европа–2022“, включващо фирмите „ГБС Инфраструктурно строителство“, „Главболгарстрой интернешънал“ и „Обонато Билд“.

„С това пускане в експлоатация на автомагистрала „Европа“, показахме, че буквално за 8 месеца това правителство направи нещо, което беше пропиляно 4 години. Най-вече, че всички тези важни инфраструктурни проекти, които българските граждани очакват, са в ход. И се очаква в рамките на мандата те да бъдат завършени. В противен случай всичко губи своя смисъл“, заяви Иван Иванов, който като глава на МРРБ бе своеобразен домакин на церемонията.

Магистралата е част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). След Калотина на сръбска територия трасето продължава като Автомагистрала А4 към Ниш. Строителството в България бе осъществено от нашия и европейския бюджет.

Бившият министър на регионалното развитие в кабинета на Николай Денков оспори твърденията на Бойко Борисов , че последните 3 години не е правено нищо по магистрала "Европа" и нарече във Фейсбук Борисов лъжльо.

Скорост

Междувременно агенция "Пътна инфраструктура" обяви, че са добавени нови шест ключови отсечки, по които се засича средна скорост - по магистрала "Марица". Така участъците, по които камерите на тол системата вече ловят нарушители, настъпили прекомерно педала на газта, стават общо 28. И броят им ще продължи да се увеличава, предупреждават от АПИ.

Всички отсечки с контрол на средна скорост се публикуват на сайта на Националното тол управление в секция "Въпроси и отговори", https://bgtoll.bg/vaprosi-i-otgovori. Има информация за началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение. Данните в списъка се актуализират с всяка нова отсечка, преминала "изпита" от Българския институт по метрология, който сертифицира камерите.

Към момента средната скорост е под контрол по следните отсечки: