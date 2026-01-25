Балкански превозвачи блокират западната ни граница утре

След проблемите и блокадите по българо-гръцката граница заради недоволни гръцки фермери, се задават нови. Превозвачи от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина ще блокират утре граничните си пунктове със страни от Шенгенското пространство. Това засяга и цялата българска западна граница.

Причината за острата мярка е въвеждането на новото европейско правило „90/180“, което влиза в зила на 10 април, като част от новата европейска система за вход и изход. Според него професионалните шофьори от трети страни може да пребивават в ЕС само 90 дни в рамките на 6 месеца (180 дни).

Недоволните балкански превозвачи твърдят, че целта им е да се обърне внимание на дългосрочните последици, които ще понесе икономиката не само на техните страни, но и на тези от Европейския съюз. Според тях мярката прави работата на шофьорите практически невъзможна.

Така смятат и от българския Съюз на международните превозвачи (СМП). Оттам посочват, че протестът, който ще започне на 26 януари ще доведе до значителни загуби за транспортните фирми и най-вероятно ще продължи до 2 февруари. От СМП дори съветват своите колеги да използват алтернативни маршрути през други страни, което обаче ще увеличи разходите и допълнително ще натовари сектора.

Според Емил Николов, експерт в СМП, цитиран от БНТ, новото правило дава много кратък срок за пребиваване на шофьори и транспортни работници от трети страни и те няма как да го спазят. "Идеята [на колегите от балканските страни] е да бъдат приети като трансгранични работници, а не като туристи на общо основание", допълва той.

Неджо Мандич от Сдружението на превозвачите в Сърбия пък обобщава, че според новото правило професионалните шофьори от 90 разрешени дни престой в страните от Шенген реално могат да използват само 10 дни на месец, защото всяко излизане, дори и за една минута, се брои за цял ден.

Той добавя, че повечето големи транспортни фирми имат централи в ЕС, и че имат възможност да защитят интересите си пред Европейската комисия. Според него е дошло време за допълване на Шенгенското споразумение, защото "идеята му е да улесни движението на стоки и капитали, но сега се е превърнала в пълна противоположност и затруднява работата на транспортните фирми, защото приравнява професионалните шофьори с всички останали пътници и с времето на престоя им в тези страни“.