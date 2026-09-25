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Музикантите на БНР ще получат първи транш за заплати

Увеличението е в сила от 1 октомври след продължителни протести

Днес, 19:48
Музикантите на БНР протестираха повече от година.
Музикантите на БНР протестираха повече от година.

Министерството на финансите и Българското национално радио са се договорили за допълнителен паричен трансфер. Средствата са целеви и са предназначени за увеличаване на заплатите на музикантите от съставите на радиото, което влиза в сила от 1 октомври 2026 г., информират от БНР. Сумата обаче не се споменава. 

"Това финансиране е първа стъпка към намиране на трайно решение на един десетилетен и ескалиращ проблем", коментира генералният директор на радиото Милен Митев. "БНР е първостепенен разпоредител с бюджетни средства, но Министерството на културата активно съдейства в търсенето на работещи варианти. Благодарим за разбирането, което получихме в МФ в тези трудни времена", добави той.

Мярката е кампанийна и продължава търсенето на устойчиво законодателно решение, което да закрепи в закон музикалните състави и дейността им, като гарантира тяхното бъдеще и адекватно финансиране. "Заедно с държавните институции вървим към решение на един многогодишен проблем, който е недопустимо да застрашава живота, здравето и достойнството на нашите музиканти", оптимист е генералният директор на БНР.

Поискахме увеличение на основните възнаграждения с 20 процента, тъй като средната брутна заплата в БНР от 1227 евро е значително под средната за София, която е 1915 евро. Това каза през юли Милен Митев на заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание, на което бе обсъден проектобюджетът за 2026 г. За последния музикален сезон от септември до юли са реализирани 1355 минути записи и 1500 минути концерти. БНР разполага и с мобилно приложение със записи от различни фестивали – от класическа музика до джаз, с опция за слушане на радио на живо и подкасти. 

Музиканти от Симфоничния оркестър на БНР обявиха готовност за протести поради ниските си заплати през юни 2025 г. Свириха и със светлоотразителни жилетки на сцената, за да привлекат общественото внимание. През март т.г. музикалните състави на БНР спряха концертната си дейност в знак на протест. 

Този месец цигуларката от Симфоничния оркестър Ива Джаджева обяви гладна стачка от 30 септември, ако решение не бъде намерено.

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Ключови думи:

музикални състави на БНР

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