Градушка нанесе големи щети в Крумовград

Градушката, която вчера удари Крумовград, нанесе значителни щети в града и района. Счупени са стъклата на десетки автомобили, унищожени са посевите, изпочупени са клоните на овощните дръвчета.

Според очевидци в града не е останала здрава оранжерия. До късно снощи продължи разчистването на ледените зърна, които бяха като орех, а някои и по-големи.

Доброволци са обиколили Крумовград и околностите му за пострадали животни, но такива не са били открити, съобщиха ветеринарни лекари. Размерът на щетите ще стане ясен в понеделник, когато започва работа общинската администрация и застрахователните компании.

ЖЪЛТ КОД

Жълт код за дъжд е обявен в 9 области у нас за днес, 29 март. Предупреждението за значителни валежи с количества 20-30 мм е в сила за цяла Североизточна България - Силистра, Добрич, Варна, Шумен, Русе, Велико Търново, Търговище, Русе и Разград.

В неделя времето ще се задържи предимно облачно, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). На много места ще има валежи, по-интензивни и значителни ще са през деня в Североизточна България. Разкъсвания и временни намаления на облачността ще има главно над Югозападна България.

В сутрешните часове на места в Предбалкана и високите западни полета ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, през деня умерен северозападен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, по-ниски в югозападните райони, максималните в повечето места ще бъдат между 9° и 14°. В София минималната температура ще бъде около 1°, максималната - около 9°.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000 метра - от дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 3°, на 2000 м - около минус 3°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 10°-11°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала, предвижда прогнозата на НИМХ.