Йотова продължава кастинга за служебен премиер с шефовете на БНБ

Президентът Илияна Йотова продължава разговорите с потенциалните кандидати за служебен премиер. Първата среща се проведе вчера с председателя на парламента Рая Назарян, която заяви, че няма да заеме поста.

Днес Йотова ще разговаря с четирима от потенциалните кандидати за служебен премиер. Първата среща е в 11:00 ч. с управителя на Българската народна банка Димитър Радев, който вече няколко пъти заяви, че БНБ не трябва да все въвлича в политическия процес.

След това ще проведе срещи и с подуправителите на централната банка - Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

В "домовата книга" с потенциални премиери останаха:

Омбудсманът Велислава Делчева и заместник-омбудсманът Мария Филипова;

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Разговорите с тях ще бъдат проведени до края на седмицата.