Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Йотова продължава кастинга за служебен премиер с шефовете на БНБ

Днес, 07:43
Президентът Илияна Йотова
БГНЕС
Президентът Илияна Йотова

Президентът Илияна Йотова продължава разговорите с потенциалните кандидати за служебен премиер. Първата среща се проведе вчера с председателя на парламента Рая Назарян, която заяви, че няма да заеме поста.

Днес Йотова ще разговаря с четирима от потенциалните кандидати за служебен премиер. Първата среща е в 11:00 ч. с управителя на Българската народна банка Димитър Радев, който вече няколко пъти заяви, че БНБ не трябва да все въвлича в политическия процес. 

След това ще проведе срещи и с подуправителите на централната банка - Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

В "домовата книга" с потенциални премиери останаха:

  • Омбудсманът Велислава Делчева и заместник-омбудсманът Мария Филипова; 
  • Председателят на Сметната палата  Димитър Главчев и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Разговорите с тях ще бъдат проведени до края на седмицата.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

служебен кабинет, служебен премиер

Още новини по темата

Рая Назарян отказа да е служебен премиер
27 Яну. 2026

Конституционен съдия: Ако всички откажат за премиер, то остава Желязков
24 Дек. 2025

Изборът за служебен премиер се сви до 7 души след отказ на шефа на БНБ
23 Дек. 2025

Радев ще избира служебен премиер сред любимци на Пеевски, ГЕРБ и ПП

12 Дек. 2025

Управляващите и ДПС-НН избраха потенциален служебен премиер
26 Март 2025

Скандал разтърси парламента заради БНБ
22 Яну. 2025

БСП и "Възраждане" искат връщане на правомощията на президента
15 Ноем. 2024

Политиците са гении! Създават кризи, които решават с нови кризи
23 Авг. 2024

Само Главчев и Чобанов искат да станат служебен премиер
21 Авг. 2024

Пеевски: Ще поканя Калин Стоянов да води листа на моята партия

20 Авг. 2024

Радев отхвърли служебния кабинет заради Калин Стоянов
19 Авг. 2024

Петима министри засега обявиха, че остават в кабинета на Кожарева
14 Авг. 2024

Президентът избра Горица Кожарева за служебен премиер
09 Авг. 2024

Борисов и Пеевски твърдят, че не познават бъдещия премиер
09 Авг. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?