Вместо да се подобрява, качеството на въздуха се влошава

Вместо да върви към подобрение, качеството на въздуха в България се влошава, а и без това е сред най-проблемните в ЕС. През 2025 г. има повишение на фините прахови частици в сравнение с 2024 г., съобщи днес новият министър на околната среда Росица Карамфилова в Бургас. Като водеща причина за завишените нива на фини прахови частици министърът посочи битовото отопление с твърди горива.

Битовото отопление с твърдо гориво се улавя от станциите за измерване на въздуха, но България има огромен проблем и със замърсяването от автомобилния трафик, което рядко попада в статистиката, защото не се следи регулярно. Затова влошаването на ситуацията дори според официалните данни заслужава внимание. В София например от години е премахната станцията на Орлов мост, но пък има станция на Копитото. Това са хитрости, прилагани в няколко града с наказателни процедури за въздуха. Затова далеч по-надеждна информация дава гражданската система от датчици.

В Бургас Карамфилова представи проект за доставка на шест мобилни станции, с които ще може веднага да се проследява за замърсяване при бедствия и аварии. Една от станциите остава за постоянно в Бургас, където има проблем с отделяните във въздуха вещества от танкерите. Станцията е пригодена да измерва специфични показатели — вещества, характерни за индустриални източници на замърсяване. Стъпката е продиктувана от многобройните сигнали на граждани за задушливи миризми в района, стана ясно от обясненията на Карамфилова и на кмета на Бургас Димитър Николов.

По паралелен проект по швейцарско-българската програма за модернизиране на измервателните станции предстои да се създаде мобилно приложение за достъп до данни в реално време.

На фона на тази грижа и строгите мерки спрямо великотърновската фабрика "Кроношпан", и този път прави впечатление пълното мълчание по един от най-сериозните проблеми с въздуха у нас – емисиите на ТЕЦ "Бобов дол". Хората в околните села протестират непрекъснато, властите налагат санкции, но от това нищо не се променя. Последно "Грийнпийс" обяви след свои замервания, че нивата на замърсяването са доста по-сериозни от известното.