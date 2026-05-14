Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Вместо да се подобрява, качеството на въздуха се влошава

През 2025 г. сме дишали повече фини прахови частици в сравнение с 2024 г.

14 Май 2026
Росица Карамфилова и кметът на Бургас Димитър Николов наблюдават показанията на мобилната станция, която беше демонстрирана днес.
МОСВ
Росица Карамфилова и кметът на Бургас Димитър Николов наблюдават показанията на мобилната станция, която беше демонстрирана днес.

Вместо да върви към подобрение, качеството на въздуха в България се влошава, а и без това е сред най-проблемните в ЕС. През 2025 г. има повишение на фините прахови частици в сравнение с 2024 г., съобщи днес новият министър на околната среда Росица Карамфилова в Бургас. Като водеща причина за завишените нива на фини прахови частици министърът посочи битовото отопление с твърди горива.

Битовото отопление с твърдо гориво се улавя от станциите за измерване на въздуха, но България има огромен проблем и със замърсяването от автомобилния трафик, което рядко попада в статистиката, защото не се следи регулярно. Затова влошаването на ситуацията дори според официалните данни заслужава внимание. В София например от години е премахната станцията на Орлов мост, но пък има станция на Копитото. Това са хитрости, прилагани в няколко града с наказателни процедури за въздуха. Затова далеч по-надеждна информация дава гражданската система от датчици.

В Бургас Карамфилова представи проект за доставка на шест мобилни станции, с които ще може веднага да се проследява за замърсяване при бедствия и аварии. Една от станциите остава за постоянно в Бургас, където има проблем с отделяните във въздуха вещества от танкерите. Станцията е пригодена да измерва специфични показатели — вещества, характерни за индустриални източници на замърсяване. Стъпката е продиктувана от многобройните сигнали на граждани за задушливи миризми в района, стана ясно от обясненията на Карамфилова и на кмета на Бургас Димитър Николов.

По паралелен проект по швейцарско-българската програма за модернизиране на измервателните станции предстои да се създаде мобилно приложение за достъп до данни в реално време.

На фона на тази грижа и строгите мерки спрямо великотърновската фабрика "Кроношпан", и този път прави впечатление пълното мълчание по един от най-сериозните проблеми с въздуха у нас – емисиите на ТЕЦ "Бобов дол". Хората в околните села протестират непрекъснато, властите налагат санкции, но от това нищо не се променя. Последно "Грийнпийс" обяви след свои замервания, че нивата на замърсяването са доста по-сериозни от известното.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фини прахови частици, чистота на въздуха, мръсен въздух

Още новини по темата

Днес в София ще се пътува със “зелен билет" заради мръсен въздух
20 Дек. 2025

След пожара в "Плама"-Плевен евакуират хора
24 Септ. 2025

Пожарът в Опицвет се разгоря пак

22 Юли 2025

Нова зона на София затваря за най-пушещите коли от 1 декември
15 Март 2025

Пушещите коли в центъра на София намаляха до 2500 на ден
06 Март 2025

И днес градският транспорт в София струва 1 лв. за целия ден
20 Яну. 2025

В неделя и понеделник София пак пуска зелен билет заради мръсния въздух
17 Яну. 2025

В събота пак ще има мръсен въздух в София
16 Яну. 2025

София е изпратила глобите на около 1/3 от замърсяващите коли в центъра
14 Яну. 2025

Софиянци се оплакват, че в деня със зелен билет ЦГМ ги таксува с 1,60 лв.
09 Яну. 2025

София пак не може да диша, но заради добри намерения
09 Яну. 2025

Скопие е отново втори в света по мръсен въздух
08 Яну. 2025

Заради мръсен въздух София пуска зелен билет за утре и петък

08 Яну. 2025

Заради мръсен въздух София призова децата да не играят навън
07 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса