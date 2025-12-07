Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Вертолет "Пантер" спусна човек и провизии на бедстващия танкер

Днес, 16:04
Момент, в който от хеликоптера се спуска човек.
БНТ/Скрийншот
Момент, в който от хеликоптера се спуска човек.

Към 14.15 часа днес вертолет „Пантер“ от база „Чайка“ на Военноморските сили достигна бедстващия край Ахтопол танкер "Кайрос". След кратко кръжене спусна човек, а след него няколко пъти - храна, комуникационни средства, други провизии. Ролята на мъжа бе да помогне в доставката. В 14.50 часа хеликоптерът отлетя обратно. Операцията бе анонсирана няколко часа по-рано. Тя е съвместна на министерствата на отбраната и транспорта след контакт с екипажа.

Трети ден корабът, който е част от т.нар. руски сенчест флот, стои закотвен в български води. Времето е все така лошо, не може да бе изтеглен. Това ще стане при успокоено море, най-рано утре, в посока Бургас. Липсва все още официално обяснение защо корабът се е озовал в наши води, след като бе ударен от дрон в турски. Информациите сочат, че го е довлякъл турски влекач. 

Официално се знае, че 10-членният екипаж е добре. Но има и информации за много тежки условия, в които пребивават моряците. Нашите власти твърдят, че няма опасност от екологични проблеми.

Операцията с вертолета:

Доставиха провизии за моряците от заседналия край Ахтопол танкер “Кайрос”
Екип на ВМС с първа бордова проверка на борда на танкера
vbox7.com

Танкерът:

Танкер KAIROS
Bekijk je favoriete video's, luister naar de muziek die je leuk vindt, upload originele content en deel alles met vrienden, familie en anderen op YouTube.
YouTube

Още по темата:

Екипажът на руския танкер край Ахтопол не иска да се евакуира
Десетчленният екипаж на моторен кораб "Кайрос", намиращ се в териториалните води на България край Ахтопол, е добре. Те разполагат с храна и вода за няколко дни, а българските власти са в контакт с тях. Корабът, плаващ под флага на Гамбия, е празен и няма товар на борда.
СЕГА
06 Дек. 2025

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

танкер, Кайрос, танкер Кайрос, хеликоптер, ВМС, Военноморски сили, вертолет

Още новини по темата

Украински морски дрон удари отново танкера "Вират"

29 Ноем. 2025

Военни кораби спасиха превзетия от пирати танкер
07 Ноем. 2025

Повреден дрон бе открит в морето край Варна
16 Септ. 2025

Индия ограничи руския петрол
01 Авг. 2025

Армията вдигна "Ми-17" и "Кугър" срещу пожар до Рилския манастир
14 Юли 2025

Руски танкер гори край Ормузкия проток
17 Юни 2025

Хеликоптер се разби в Хъдсън
10 Апр. 2025

Още един руски танкер с мазут аварира
09 Февр. 2025

"Морските тюлени" на САЩ и България ще тренират защита на крайбрежната зона
27 Яну. 2025

И вторият от корабите за 1 млрд. лв. за армията е спуснат на вода
13 Дек. 2024

Виден нигерийски банкер загина при катастрофа с хеликоптер в САЩ
11 Февр. 2024

Хутите поразиха британски танкер с руски нефт
27 Яну. 2024

Аварирал танкер спря движението по Босфора
21 Яну. 2024

Иран плени танкер за отмъщение на САЩ
11 Яну. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ