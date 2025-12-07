Вертолет "Пантер" спусна човек и провизии на бедстващия танкер

Към 14.15 часа днес вертолет „Пантер“ от база „Чайка“ на Военноморските сили достигна бедстващия край Ахтопол танкер "Кайрос". След кратко кръжене спусна човек, а след него няколко пъти - храна, комуникационни средства, други провизии. Ролята на мъжа бе да помогне в доставката. В 14.50 часа хеликоптерът отлетя обратно. Операцията бе анонсирана няколко часа по-рано. Тя е съвместна на министерствата на отбраната и транспорта след контакт с екипажа.

Трети ден корабът, който е част от т.нар. руски сенчест флот, стои закотвен в български води. Времето е все така лошо, не може да бе изтеглен. Това ще стане при успокоено море, най-рано утре, в посока Бургас. Липсва все още официално обяснение защо корабът се е озовал в наши води, след като бе ударен от дрон в турски. Информациите сочат, че го е довлякъл турски влекач.

Официално се знае, че 10-членният екипаж е добре. Но има и информации за много тежки условия, в които пребивават моряците. Нашите власти твърдят, че няма опасност от екологични проблеми.

Операцията с вертолета:

Танкерът:

