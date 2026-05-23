Велико Търново и Габрово обявиха бедствено положение заради мощен порой

Велико Търново и Габрово обявиха бедствено положение зарадаи поройните дъждове, които снощи причиниха проблеми в общините.

Над 70 л/кв.м дъжд са се излели за 40 минути над Велико Търново и съседните населени места, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. За кратко време улиците в града се превърнаха в реки, най-вече в кв. "Асенов". Кметът на община Велико Търново Даниел Панов обяви бедствено положение в региона.

Във Велико Търново нивото на река Янтра е достигнало 5,12 метра при критична стойност от 6,00 метра. Основният приток на водна маса идва от Дряновска река (Дряново) и горното течение на Янтра (Габрово), където реката вече е излязла от коритото си. В квартал "Света гора", на улица "Григорий Цамблак", река Янтра вече е излязла от коритото си и е наводнила част от пътната настилка, достигайки ниво от 5,78 метра.

В село Присово положението се оказа най-сериозно, съобщи областният управител Марин Богомилов. Докладвано му е, че има наводнени дворове и мазета на къщи в Дебелец, а обитателите им са настанени при роднини и приятели, като няма пострадали хора. Евакуирани са жители.

Богомилов допълни, че е разпоредил обход на балканските селища в Прохода на Републиката.

Под наблюдение са река Янтра и нейните притоци - реките Осенарска и Белица.

На пътя между селата Драгижево и Церова кория е имало закъсала жена с автомобил, но ѝ е оказана помощ.

Скална маса се е сринала на пътя край Арбанаси, но е разчистена и трасето не е затваряно. Положението е овладяно, ситуацията е под контрол и няма бедстващи хора, увери Марин Богомилов.

Екипи от община Велико Търново, пожарната и Гражданска защита проверяват и обхождат всички райони на старата столица, Дебелец, Килифарево, Присово и Пчелище след интензивния и силен пороен дъжд съобщи кметът на общината Даниел Панов във "Фейсбук".

Организирано е отводняване на най-засегнатите места и райони. Изпратени са екипи в района на улица "Габровски", Южния пътен възел, квартал "Асенов" и село Присово.

За един час река Белица в Дебелец се вдигна до три метра, като критичната стойност е четири метра.

Дъждът от изминалата нощ е наводнил къщи в Априлци. Жена е евакуирана и е настанена в социална услуга, съобщи за БТА областният управител на Ловеч Пламен Христов. В същото време Априлци очаква президентът Илияна Йотова да вземе участва в честването на 150-годишнината на Априлското въстание.

Община Габрово обяви бедствено положение за част от територията на общината заради проливните валежи. Мярката обхваща терени около речните корита, притоците им, дерета и прилежащите към тях зони. Интензивните валежи вече са нанесли щети в района на ул. „Черни Лом“ и кв. „Любово“. Критично е повишено нивото на река Янтра в района на ул. „Иван Калпазанов“ и ул. „Капитан Дядо Никола“. Чрез системата BG-Alert е разпространено предупреждение за засегнатите райони. Бул. „Хемус“ и бул. „Столетов“ в Габрово бяха временно затворени през нощта на 22 срещу 23 май. Река Янтра излезе от коритото си в района на кв. "Радичевец". Полицейски екипи са разположени в района с цел регулиране и пренасочване на движението, както и за недопускане на инциденти.

От полицията призовават гражданите да ограничат пътуванията в засегнатите участъци, да спазват указанията на органите на реда и да бъдат изключително внимателни за паднали дървета, клони, свлечена земна маса и други опасни предмети по пътното платно.

Поради проливните валежи през изминалите часове, община Дряново обяви частично бедствено положение. Цялата площ на СК "Локомотив" е залята с вода. Достъпът за моста към стадиона е ограничен. Мостът към жп линията и ул. "Поп Харитон" е силно компрометиран.