Управителят на БНБ отказа да е служебен премиер

Последен в президентството влезе бившия депутат на ПП-ДБ Андрей Гюров

28 Яну. 2026Обновена
Управителят на БНБ Димитър Радев
Президентът Илияна Йотова продължава разговорите с потенциалните кандидати за служебен премиер. Първата среща се проведе вчера с председателя на парламента Рая Назарян, която заяви, че няма да заеме поста.

Такъв е и резултатът и от срещата с управителя на БНБ Димитър Радев. Той пристигна в президентството в 11:00 ч. тази сутрин и остана там около час. Пред чакащите го на "Дондуков" 2 журналисти, Радев повтори позицията си, че ако приеме да стане служебен премиер, това би било нарушение на българското и европейското законодателство, както и на етичните норми. "Санкциите за това са подаване на незабавна оставка, а това крие риск от дестабилизиране на най-стабилната към момента институция у нас - БНБ, както и лишаване на страната на право на глас в ЕЦБ в самото начало на еврозоната. Това ще бъде много лош сигнал. Моята позиция е мотивирана от гледна точка на институционална отговорност", заяви Радев.

На въпрос дали някои от подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров би се съгласил да стане служебен премиер, Радев отговори с лаконичното "ще видите". След което заяви, че този въпрос не е бил обсъждан. 

Петър Чобанов също заяви, че отказва да поеме поста на служебен премиер. Пред репортери той каза, че би се съгласил единствено, ако на лице е институционална криза, но в момента такава не се задава. "Мога да съм полезен, като върша работа за БНБ", изтъкна той.

Отказ да заеме поста беше получен и от другия подуправител на банката Радослав Миленков.

Преди час в президентството влезе четвъртият подуправител на БНБ и бивш депутат от ПП-ДБ Андрей Гюров. Той разговаря с Йотова вече над час.

Сред потенциалните премиери останаха:

  • Омбудсманът Велислава Делчева и заместник-омбудсманът Мария Филипова; 
  • Председателят на Сметната палата  Димитър Главчев и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Разговорите с тях ще бъдат проведени до края на седмицата.

