Убиецът на Ферарио Спасов ще лежи 9 г. в затвора

Начо Пантелеев, който с колата си предизвика катастрофата, довела до смъртта на известния футболен треньор Ферарио Спасов през 2023 г., ще лежи 9 години в затвора. Това е окончателното решение на Върховния касационен съд (ВКС) и то не подлежи на обжалване.

Взето е от тричленен състав на ВКС, който оставя в сила решението на Апелативния съд във Велико Търново от 12 юни. Тогава обвиняемият Пантелеев обжалва наложената му през март 5-годишна присъда.

ВКС обаче потвърждава решението на Окръжния съд във Велико Търново. В него Пантелеев е признат за виновен, че при управление на МПС е нарушил правилата за движение по пътищата, движейки се със скорост 165 км/ч (при разрешена скорост извън населено място 90 км/ч) и е предизвикал ПТП с движещия се в същата посока към Велико Търново автомобил, управляван от Ферарио Спасов. Така по непредпазливост е причинил смъртта на треньора, като "деянието представлява особено тежък случай". Тогава на Пантелеев са наложени две наказания - „лишаване от свобода“ за срок от 5 г. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 5 г.

След обжалването, Апелативният съд-Велико Търново увеличи през юни първоинстанционната присъда, като срокът на лешаването от свобода стана от 5 на 9 години, а лишаването от шофьорска книжка - от 5 на 11 г. Според ВКС въззивният съд правилно е приел, че престъплението е извършено при по-тежката форма на непредпазливост - престъпна самонадеяност, което, само по себе си, завишава както обществената опасност и на деянието, и на дееца.

Съдът подчертава, че множеството предишни нарушения на Пантелеев, повечето от които за превишена скорост, сочат за висока обществена опасност и липса на поправително въздействие от предходните санкции. "Определеното наказание е справедливо и ще съдейства за постигане на целите на закона", се посочва в мотивите на Върховния касационен съд.