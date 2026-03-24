Туристи алармираха за подкопаване на пясъчните пирамиди в Мелник

Снимки с багери и камиони, които извозват земна маса от защитените пясъчни пирамиди в Мелник, разпространиха възмутени туристи този уикенд.

Туристи алармираха в социалните мрежи за разрушаване на основите на пясъчните пирамиди в Мелник. Тези образувания са защитени от закона като природен феномен.

Снимки показват как багер копае в основите на пясъчните пирамиди, а камиони извозват земната маса. Посегателството над защитените природни обекти е видяно и документирано от туристи през почивните дни по време на разходка над прочутата Кордопулова къща в края на Мелник.

Кметът на града Сашо Филипов обясни пред БНР, че всичко е законно и съгласувано с институциите и че новият собственик на стадиона почиствал запушените канавки по черния път.

Въпреки това община Сандански и РИОСВ- Благоевград са разпоредили спешна проверка и инспекторите днес са на място, съобщи БНР. Очаква се институциите да се произнесат има ли разрушаване на целостта на пясъчните пирамиди в Мелник.

"Това са канавки, отводнителни, които са от векове. Тая година, покрай силният валеж, масата се свлече и стадиона взе да се пълни с пясък и кал, и човекът само направи почистване на канавките с разрешение от общината, от Министерството на културата. Човекът е вложил 1 милион лева. Аз бях там през цялото време като копаеха", обясни градоначалникът.

От снимките, разпространени от последните почивни дни в социалните мрежи, обаче се вижда нещо съвсем различно.

Някогашният стадион в Мелник - най-малкият град в България, в който постоянно живеят не повече от 200 души, бе закупен преди четири години от арх. Пламен Мирянов. Той представи амбициозен проект да превърне мястото в сцена за провеждане на културни събития, фестивали, събори, като привлича туристи от страната и чужбина и дори го кръсти "Арена ди Мелник".

Стадионът ще е част от Парк "Пресвета Богородица Всецарица", като вече е започнало облагородяването му. Ще се построят още 25-метров плувен басейн, игрище за тенис на корт, фитнес на открито, паркинг, ресторант, амфитеатър, а скалите ще са с художествено осветление, ще има и зоокътове.