Тръгва наказателното дело срещу Лена Бориславова по казуса "Корал"

Дори и да бъде призната за виновна, то тя ще бъде само глобена по административен ред

Днес, 11:42
Лена Бориславова
БГНЕС
Лена Бориславова

За днес е насрочено делото срещу депутата от ПП-ДБ Лена Бориславова, по което прокуратурата я обвинява в документни престъпления по т.нар казус Корал. Съдебният процес трябва да тръгне по същество в Софийския районен съд. 

Лена Бориславова е подсъдима за това, че съзнателно е ползвала пред Агенцията по вписванията неистински документи в периода от 13.05.2021 г. до 14.05.2021 г.. Според обвинението чрез тях тя е отписала бившия председател "Продължаваме Промяната" Кирил Петков от сдружение "Да запазим Корал". 

Сигналът за документното престъпление е от април миналата година и е подаден от председателя на сдружението Атанас Русев. Обвинителният акт срещу Бориславова беше внесен през юни миналата година, а през януари тя се отказа от имунитета си. 

"По съвет на моя адвокат няма да коментирам делото по същество извън зала. Това, което мога да кажа е, че доброволно се отказах от моя имунитет, за да може да се проведе пълно разследване своевременно, но това не означава, че няма да се ползвам от правата си, които имам по закон, за да осъществя своята защита", заяви пред журналисти Лена Бориславова след опит за разпоредителното съдебно заседание по делото през април т.г.

„Всичко ще стане видно – и за вас в зала“, каза тя. И увери, че няма да пречи по никакъв начин на производството да вземе своя ход. „Неприятно е за мен лично – ако това ме питате, цялото нещо. Но явно това е нещо, което човек трябва да изтърпи и е редно все пак всеки да съдейства на разследващите органи, независимо дали вярва, или не в тяхната безпристрастност, за да има резултат, по който да се произнесе компетентен орган“, подчерта тогава Бориславова.

Процесът за документна измама се забави с няколко месеца, тъй като се наложи да тръгне отначало заради продължително отсъствие на съдията. Всички дела на състава бяха поети от нов магистрат и започнаха отначало.

През октомври имаше разпоредително заседание, в което защитата пледира, че Бориславова е била разследвана още преди да бъде поискан депутатският ѝ имунитет. 

Дори да е било допуснато нарушение, ако разследването е започнало, докато Бориславова е била с имунитет, то това нарушение не би било отстранимо, тъй като разследването не може да бъде повторно започнато отначало, аргументира се съдът. Съставът на съда реши през октомври делото да се гледа само по административен ред, т.е. ако Бориславова бъде призната за виновна, тя няма да бъде осъдена, а ке бъде само санкционирана административно с глоба.

Ключови думи:

Лена Бориславова, Корал

